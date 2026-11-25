Pagal jo kreipimąsi A. Taminskas pasibaigus įgaliojimų laikui iš pareigų turėtų būti atleistas 2027 metų vasario 9 dieną.
LAT teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu, pritarus Teisėjų tarybai.
Seimas yra pradėjęs svarstyti parlamento pirmininko Juozo Oleko parengtą Teismų įstatymo pataisą, kuria siūloma iki 75 metų ilginti teisėjų darbo amžių.
Seime svarstant šį projektą daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiai A. Taminskui. Jis yra susisiekimo ministro socialdemokrato Juro Taminsko tėvas.
Pagal pataisą, asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70 metų.
Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjui sukanka 65 metai arba sueina jo paskyrimo teisėju terminas, jo įgaliojimai baigiasi. Siūloma šį terminą pratęsti iki 75 metų.
Seimo pirmininkas atmetė įtarimus, kad projektas taikomas konkrečiai šiam teisėjui. Anot jo, kitąmet 25 teisėjai sulauks pensinio amžiaus, 2028 metais – dar 28.
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