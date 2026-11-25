„LAT priėmė nagrinėti nuteistojo V. Kažio gynėjos pateiktą kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka“, – Eltą informavo LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Anot LAT atstovės, priimtu nagrinėti kasaciniu skundu prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria asmuo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, ir palikti galioti išteisinamąjį pirmosios instancijos teismo nuosprendį.
Pasak T. Merkevičiūtės, V. Kažys buvo pateikęs ir prašymą dėl nuosprendžio vykdymo stabdymo, bet vėliau jį atsiėmė.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas lapkričio 18 d. nukėlė klausimo dėl minėto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo svarstymą, nes komitetas dar nebuvo sulaukęs informacijos iš LAT apie teisėjo skundą.
Prezidentas Gitanas Nausėda spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo kreipėsi į Seimą, prašydamas pritarti už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo R. Kažio atleidimui iš pareigų savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui.
Apeliacinio teismo teisėjus Seimo pritarimu patarus Teisėjų tarybai skiria prezidentas.
Rugsėjo 14 d. įsiteisėjo Apeliacinio teismo nuosprendis, kuriuo pripažinta, kad ilgametis šio teismo teisėjas V. Kažys pažadėjo priimti 10 tūkst. eurų kyšį, jog išteisinti kelis asmenis dėl jiems pareikštų kaltinimų.
V. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
Ilgametis teisėjas V. Kažys buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikaltimo ir paskirta 12,5 tūkst. eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas.
Rugsėjo 14 dieną Apeliacinis teismas paskelbė, kad panaikina Kauno apygardos teismo pernai balandį priimto nuosprendžio dalį, kuria minėtas teisėjas buvo išteisintas dėl kyšininkavimo, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
ELTA primena, kad 2019 m. vasarį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas V. Kažys, kiti įvairių grandžių teisėjai ir advokatai buvo sulaikyti didelio masto byloje dėl korupcijos teisinėje sistemoje.
V. Kažio įgaliojimai jau buvo sustabdyti, nuo sulaikymo jis jokių bylų nenagrinėjo.
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