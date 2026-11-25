„Dėl teismo sprendimo esu nustebęs, nes teismas nesivadovauja Aukščiausiojo Teismo sudaryta praktika“, – BNS trečiadienį sakė politikas.
Pasak jo, sprendžiant dėl Seimo nario mandato atsisakymo vertėtų palaukti Aukščiausiojo Teismo nuosprendžio, nes šis praėjusiais metais nutraukė premjero Mindaugo Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą ir panaikino žemesnės instancijos teismų apkaltinamuosius nuosprendžius.
Politiko advokatas Mindaugas Greičius teigė, jog, jo manymu, šis apskritai nepadarė nusikaltimų, dėl kurių jis yra nuteistas.
„Mes pateikėm įrodymus ir argumentus, kad jo veiksmuose nėra tyčios. Apeliacinis teismas manė kitaip. Tai mes tikrai pasinaudosim galimybe šį sprendimą skųsti Aukščiausiam Teismui“, – teigė jis.
A. Bagdonas apeliacinio teismo prašė jį išteisinti, tuo metu prokuroras siūlė trejiems metams uždrausti politikui eiti renkamas arba skiriamas pareigas.
Savo ruožtu teismas nutarė tik sumažinti Neringos savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą nuo 580 iki 555 eurų.
Klaipėdos apygardos teismas vasario 6 dieną A. Bagdoną pripažino sukčiavus, klastojus dokumentus ir piktnaudžiavus 2020-aisiais dirbant Neringos savivaldybės taryboje bei skyrė politikui 5 tūkst. eurų dydžio baudą.
Bylos duomenimis, A. Bagdonas suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įrašęs tikrovės neatitinkančius duomenis apie degalų išlaidas, ir taip apgaule įgijo savivaldybės lėšas.
Politikas laikosi pozicijos, kad degalinėje per klaidą galėjo paimti svetimus čekius už degalus, ir tai neturėtų užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Apeliacinis teismas šiuos A. Bagdono argumentus atmetė ir konstatavo, kad politikas veikė tyčia bei padarė didelę neturtinę žalą Neringos savivaldybei ir valstybei, nes buvo pakirstas pasitikėjimas institucija ir sumenkintas jos autoritetas visuomenėje.
Kaip rašė BNS, Seimas 2024-ųjų pabaigoje panaikino A. Bagdono teisinę neliečiamybę. Tuomet jis taip pat sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje, pasitraukė iš Seimo Etikos ir procedūrų komisijos.
Tų pačių metų rugpjūtį viešojo intereso gynimo procese A. Bagdonas Neringos savivaldybei grąžino 4223 eurus. Jis teigė su prokuratūra pasirašęs teismo patvirtintą taikos sutartį.
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