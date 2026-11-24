Kaltinimai nuosavą odontologijos kliniką turinčiam Lietuvos piliečiui susiję su įvykiais 2025 m. kovo 27-ąją Petrašiūnų rajone.
Šioje vietoje visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius buvo įkūręs paramos Ukrainai bazę.
Bylos duomenimis, į ją atvykęs odontologas, veidą prisidengęs, medicinine kauke, ėmė fotografuoti Ukrainos kariuomenei skirtus automobilius. Tuomet kilo konfliktas su įmonės darbuotoju, odontologas jį apipurškė dujomis. Dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, vėliau jis buvo papildytas kitais straipsniais – veikimu prieš valstybę ir neteisėto šaudmenų ir didelės galios sprogmenų laikymo.
„Aš manau, kad byloje yra pakankamai duomenų, kad jis veikė prieš valstybę. Ar taip pat manys ir teismas, pamatysim nagrinėjimo metu. Žiūrėdamas į ikiteisminio tyrimo duomenis, aš esu įsitikinęs, kad jis veikė prieš valstybę, ne šiaip sau jis tuos duomenis rinko“, – Eltai antradienį sakė ikiteisminį tyrimą kontroliavęs Kauno apygardos prokuroras Darius Valkavičius.
Įtariamasis tris mėnesius buvo suimtas, vėliau Kauno apygardos teismas suėmimą panaikino, todėl jam skirta ne viena kardomoji priemonė – apykojė, iš jo paimti dokumentai.
Pasak prokuroro, dėl kaltinimų veikus prieš valstybę kaltinamasis neteikė savo motyvų ir argumentų apie tai.Pasak prokuroro, Š. Jasiukevičius ir ašarinėmis dujomis apipurkštas vyras nėra pripažinti nukentėjusiaisiais.
Per kratas radus neteisėtai laikomai ginklų, vėliau buvo prijungtas dar vienas tyrimas – tada Garliavoje buvo rastos 5 granatos.
„Pareigūnams pavyko susieti šias bylas ir vėliau mano sprendimu jos buvo sujungtos“, – Eltai sakė prokuroras D. Valkavičius.
Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis siejamas su Garliavoje rastomis penkiomis granatomis, o kitose vietose buvo rasta daugiau nei 300 šaudmenų, taip pat ginklas.
Odontologo bylą nagrinės Kauno apygardos teismas.
Ikiteisminį tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo valdybos pareigūnai.
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