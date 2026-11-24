Be to, prokuroras Darius Valkavičius savo baigiamojoje kalboje pasiūlė uždrausti juridiniam asmeniui „Versiculus“ trejus metus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose kaip tiekėjui.
Taip pat siūloma konfiskuoti kyšio dalyką – 3 tūkst. eurų.
Bendrovės „Versiculus“ darbuotojas ir vienas akcininkų E. Gudynas kaltinamas pernai gruodį perdavęs maišelį su piniginiu kyšiu ir kitomis dovanomis krašto apsaugos sistemos darbuotojui už šio palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės Kaune remonto darbus.
Kaip rašė BNS, tokias galimo kyšio perdavimo aplinkybes prokuroras D. Valkavičius nurodė Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse.
„Šioje byloje E. Gudynas kaltinamas, kad būdamas bendrovės „Versiculus“ akcininku ir už remonto darbų atlikimą Lietuvos kariuomenės ramovėje atsakingu darbuotoju, veikdamas įmonės interesais, Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (...) Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriui (...) tiesiogiai davė kyšį – dovanų maišelį su 3 tūkst. eurų pinigų, vyno buteliu ir užkandžiais, vertinamais ne mažiau kaip 25 eurai“, – nurodė D. Valkavičius.
Kaltinimo duomenimis, krašto apsaugos sistemos darbuotoją siekta papirkti už jo neveikimą vykdant įgaliojimus, tai yra palankumą įmonei „Versiculus“ atliekant A. Mickevičiaus gatvėje Kaune esančio karininkų ramovės pastato remonto darbus.
Teisme E. Gudynas ir „Versiculus“ atstovė Egidija Vėbraitė sakė kaltės nepripažįstantys.
Pasak valstybinio kaltintojo, vyras, galimai duodamas kyšį, siekė „juridiniam asmeniui užtikrinti sėkmingą ūkinę perspektyvą, jo konkurencingumą, ekonominį pranašumą, sklandų, nesudarantį kliūčių bendravimą“, remontuojant ramovės pastatą.
Dėl to tiek E. Gudynui, tiek „Versiculus“ byloje pateikti kaltinimai papirkimu.
Kaip rašė BNS, anot teisėsaugos, kyšis galimai duotas už darbuotojo palankumą vertinant įmonės atliktus statybos darbus pagal 1,28 mln. eurų vertės viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija.
Prokuratūros duomenimis, ši sutartis sudaryta 2024 metų liepos 22 dieną.
E. Gudynui priklauso trečdalis „Versiculus“ akcijų. Registrų centro duomenimis, kiti du bendrovės akcininkai yra Gediminas ir Paulius Gudynai. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis kyšį krašto apsaugos sistemos darbuotojui davė pernai gruodžio 11-ąją.
Pasak kaltinimo, maišelis su pinigais ir dovanomis perduotas E. Gudynui ir darbuotojui susitikus Gedimino gatvėje, prie įėjimo į prekybos ir pramogų centro apsaugos postą.
Apie siekį jį papirkti informavo pats krašto apsaugos sistemos darbuotojas. Dėl to statinių priežiūros inžinieriui baudžiamoji atsakomybė netaikyta, prokuroro žiniomis, jis tęsia darbą.
„Mums nekilo abejonių dėl to, kad, tarkime, ką nors bandė nuslėpti ar panašiai. Pagal bylos duomenis, jis trumpiausiais terminais pranešė (apie galimą nusikalstamą veiką – BNS)“, – BNS sakė D. Valkavičius.
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