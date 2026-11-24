Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, vyras anksčiau yra teistas 23 kartus.
Ikiteisminį tyrimą byloje organizavo, jam vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Bylos duomenimis, V. I. nuo 2025 metų gegužės iki š. m. gegužės mėnesio apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą. Anot teisėsaugos, vyras telefonu ar per susirašinėjimo programėles užmegzdavo ryšį su vyresnio amžiaus moterimis, su jomis bendraudavo, guosdavosi, kad neva dukrai reikia operacijos. Įgijęs moterų pasitikėjimą, V. I. pasiūlydavo joms įvairių maisto produktų, malkų ir kitų dalykų. Tuomet, bylos duomenimis, gavęs moterų pinigus, jokių prekių jis joms nepristatydavo.
Nuo V. I. nukentėjo šešios moterys, iš jų išviliotos pinigų sumos svyruoja nuo 157 iki 780 eurų.
Teismas tenkino nukentėjusiųjų civilinius ieškinius ir iš V. I. priteisė jų patirtos turtinės žalos atlyginimą.
Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
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