2024 metų gruodį P. Ahmadi kartu su savo grupe platformoje „YouTube“ transliavo koncertą iš karavansarajaus ir taip pažeidė kelis Irano įstatymus. Islamo Respublikoje moterims draudžiama viešai dainuoti. Be to, P. Ahmadi pasirodė be galvos apdangalo ir vilkėjo suknelę. Koncerto įrašas platformoje „YouTube“ šiuo metu peržiūrėtas daugiau kaip tris milijonus kartų.
Irane 74 kirčiais nuplakta dainininkė
Norvegijoje įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Iran Human Rights“ (IHRNGO) griežtai pasmerkė bausmės įvykdymą.
„Plakimas rimbu yra žiauri ir žeminanti bausmė, pažeidžianti draudimą kankinti ir kitaip netinkamai elgtis su žmonėmis“, – teigiama organizacijos reakcijoje socialiniame tinkle „X“. Už muzikavimą ir aprangos pasirinkimą negali būti baudžiama fizinėmis bausmėmis, pabrėžė aktyvistai.
Kirčiai rimbu sukelia itin stiprų skausmą ir gali palikti gilias žaizdas, smarkiai pažeisti audinius bei palikti neišnykstančius randus. Taip pat gali būti negrįžtamai pažeisti nervai ir raumenys. Be to, tokios bausmės dažnai sukelia sunkių psichologinių padarinių, kurie ilgainiui gali lemti nerimo sutrikimus, depresiją ir potrauminio streso sutrikimą.
Pastaraisiais metais Irane suintensyvėjo daugelio moterų protestai prieš griežtus islamo įstatymus. 2022 metų rudenį minios žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš represinę valdžios politiką. Demonstracijų moto buvo „Moteris, gyvenimas, laisvė“, tačiau jos buvoi numalšintos.
Nepaisant to, daug moterų didžiuosiuose Irano miestuose dabar nepaiso islamiškų aprangos taisyklių, taip išreikšdamos protestą ir siekį pačioms spręsti dėl savo gyvenimo.
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