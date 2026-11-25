Ši byla susijusi su anksčiau A. Bagdono eitomis Neringos savivaldybės tarybos nario pareigomis ir galimai nepagrįstai gautomis kompensacijomis už kurą.
Už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą 5 tūkst. eurų bauda nubaustam A. Bagdonui prokuratūra prašo taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę, tai yra iš parlamentaro trejiems metams atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Minėtos baudžiamojo poveikio priemonės pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismas nepaskyrė.
Po Lietuvos apeliacinio teismo verdikto nuosprendžiai įsiteisėja, todėl po šio teismo sprendimo paaiškės, ar A. Bagdonui pavyks išsaugoti Seimo nario mandatą.
Tuo metu parlamentaro advokatas Mindaugas Greičius sako, kad teismui pateikė pluoštą dokumentų, kurie esą įrodo, kad savitarnos degalinėje galima suklysti ir pasiimti ne savo kvitą už kurą.
Politikas ir jo advokatas tikina, būdamas tarybos nariu, A. Bagdonas nereikalavo kompensacijų už kitas išlaidas, kurios galėjo būti kompensuojamos, todėl jam nebuvo jokio tikslo sukčiauti užsipilant kuro.
ELTA primena, kad vasario 6 dieną Klaipėdos apygardos teismas, skelbdamas nuosprendį, nurodė, kad neteistam ir teigiamai charakterizuojamam politikui skirta minimali bauda, tai yra 5 tūkst. eurų.
Prokuroro siūlyta baudžiamojo poveikio priemonė politikui nebuvo pritaikyta, nes, teismo manymu, ši priemonė yra netikslinga – A. Bagdonas daug metų užsiima politine veikla, jis charakterizuojamas išskirtinai teigiamai, daugiau nusikaltimų, išskyrus aprašytus šioje byloje, neįvykdė.
Bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 m. vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 13 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas parlamentui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
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