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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antanui Nedzinskui – prokurorės verdiktas: „Elgėsi nesąžiningai“

2026-10-19 13:38 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 13:38
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Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai pirmadienį baigė nagrinėti Seimo nario Antano Nedzinsko civilinę „čekiukų“ bylą – daugiau nei 5,1 tūkst. eurų iš politiko siekianti išieškoti prokuratūra sako, kad, būdamas Trakų rajono tarybos nariu ir teikdamas svetimus kvitus, A. Nedzinskas elgėsi nesąžiningai.

Antanas Nedzinskas Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (10)

Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai pirmadienį baigė nagrinėti Seimo nario Antano Nedzinsko civilinę „čekiukų“ bylą – daugiau nei 5,1 tūkst. eurų iš politiko siekianti išieškoti prokuratūra sako, kad, būdamas Trakų rajono tarybos nariu ir teikdamas svetimus kvitus, A. Nedzinskas elgėsi nesąžiningai.

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„Tarybos nariams keliami didesni sąžiningumo ir pareigingumo standartai. Turėdami teisę į išmokas, jie turi nepiktnaudžiauti, elgtis atsakingai ir sąžiningai, nepiktnaudžiauti nepakankamu teisės aktų reguliavimu. Jeigu iš neužrakinto buto kažkas išnešė televizorių, mes nepuolam dėl to kalinti nukentėjusiojo. Bylos aplinkybės akivaizdžiai rodo, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai. Nepatyrė tiek išlaidų, kiek pateikė kvitų. Tarybos narys turėjo pateikti tik tas išlaidas, kurias patyrė, vykdydamas funkcijas“, – per posėdį kalbėjo prokurorė Miglė Lukoševičienė.

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Ji prašė teismo pilnai tenkinti prokuratūros ieškinį. 

Civilinė byla pagal prokuroro ieškinį atsakovui A. Nedzinskui teisme buvo nagrinėjama dėl nepagrįsto praturtėjimo.  

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Kaip trečiasis asmuo šioje byloje dalyvauja Trakų rajono savivaldybės administracija. 

Iš A. Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai prašoma priteisti 5,1 tūkst. eurų, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. 

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Prokuratūros pretenzijos parlamentarui susijusios su 2020 m. gruodžio 17 d.– 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu eitomis Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigomis ir panaudotomis lėšomis tarybos nario veiklai.

Liudytojas minėjo A. Nedzinsko aktyvumą

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antanas Nedzinskas

Kaip liudytojas A. Nedzinsko byloje buvo apklaustas Trakų rajono Grendavės seniūnijos buvęs seniūnas Saulius Janulevičius. Jis pasakojo, kad A. Nedzinską pažįsta nuo 2008 m. Tada A. Nedzinskas buvo Seimo narys, o liudytojas dirbo kito Seimo nario padėjėju.

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2021 m. kovą S. Janulevičius tapo Grendavės seniūnu.

„Teko su Antanu kartu ir seniūnijos problemas spręsti. Jis žmonėms patinka. Lankėm sunkiai gyvenančius senelius, daug po rajoną važinėjom, mačiau veiklą ir energiją. Kai vyko senjorų diena, Antanas padėjo su gyventojais iš atokesnių savivaldybės vietų. Sveikindavome su jubiliejais: 60-ties, 70-ties metų“, – pasakojo liudytojas. 

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Jis sakė negalįs prisiminti visų vykusių kelionių, kurios vyko su dabar atsakomybėn patrauktu politiku.

Tuo metu A. Nedzinsko advokatas Karolis Kaklys kelis kartus teismo prašė kreiptis išaiškinimo į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Jis mano, kad turi būti išaiškinta, ar Trakų rajono savivaldybės reglamento nuostatos atitinka Vietos savivaldos įstatymui.

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„Trakų rajono savivaldybėje nebuvo prašoma pildyti kelionės lapų. Tarybos nariai neturėjo pareigos deklaruoti, kur vyko, ko vyko. Ne faktinėmis, o pačios ieškovės hipotetinėmis prielaidomis padarytos išlaidos. Iš atsakovo reikalaujama įrodyti, ko apskritai neįmanoma įrodyti – detaliai atsiminti kasdienes keliones objektyviai neįmanoma. Mes patys neatsimenam, kur važiavom prieš mėnesį“, – tikino advokatas. 

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A. Nedzinskas teismui sakė, kad su prokuratūros ieškiniu nesutinka.

„Prasidėjus „čekiukų“ skandalui, jaučiausi ramus, buvau nusiteikęs su prokuratūra bendrauti geranoriškai. Tačiau sulaukiau specialiojo liudytojo statuso“, – teisme dėstė dabar Seimo nario pareigas einantis A. Nedzinskas.

Seimas parlamentaro teisinės neliečiamybės nepanaikino

Generalinė prokuratūra sako, kad daugiau nei 2 tūkst. eurų suma buvo nurodyta įtarime A. Nedzinskui atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo pateiktų svetimų mokėjimo kortelių už kuro čekius. 

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2025 m. lapkričio 25 d. ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nesant kompetentingos institucijos, t. y.  Seimo, sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn minėtą Seimo narį. 

Kaip vėliau Eltai sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė, prokuratūros ieškinys A. Nedzinskui dėl 5 105,44 euro yra pareikštas dėl nepagrįsto praturtėjimo, Ši suma apima ir ikiteisminiame tyrime nurodytą sumą.

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Beveik prieš metus, pernai lapkritį, Seimas nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės. A. Nedzinskas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. 

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė tada kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekė jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 

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Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

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Tada Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Jis, vertindamas jam norėtus pareikšti įtarimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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A. Nedzinskas išpopuliarėjo daugiau nei prieš du dešimtmečius, 2005 m., kai dalyvavo muzikiniame realybės šou „Dangus“, po metų jis dalyvavo Eurovizijos konkurso nacionalinėje atrankoje. Politikas dalyvauja senovinės technikos žygiuose ir paraduose. 

Jis taip pat buvo išrinktas į Seimą 2008–2012 m. kadencijoje.

2020–2024 m. A. Nedzinskas ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.

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