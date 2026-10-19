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„Čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai septyniems Akmenės tarybos nariams

2026-10-19 12:03 / šaltinis: ELTA
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2026-10-19 12:03
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Atliekant ikiteisminius tyrimus „čekiukų“ bylose, įtarimai pareikšti septyniems Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariams.

Lietuvos Respublikos prokuratūra (BNS nuotr.)

Atliekant ikiteisminius tyrimus „čekiukų“ bylose, įtarimai pareikšti septyniems Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariams.

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Apie pranešė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). 

Anot teisėsaugos, tyrimo duomenimis, Gedas Adomaitis, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu G. Adomaitis Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 539 eurų turtinę žalą.

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Judita Puzonienė, kaip pranešė prokuratūra ir STT, 2019–2023 m. eidama Akmenės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. 

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Tokiu būdu J. Puzonienė Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 10 333 eurų turtinę žalą. 

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Kaip nurodė teisėsauga, Vitalija Žakienė, 2019–2022 m. eidama Akmenės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. 

Manoma, kad tokiu būdu V. Žakienė Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 197 eurų turtinę žalą. 

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Judita Žilienė, anot prokuratūros ir STT, 2019–2023 m. eidama Akmenės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu J. Žilienė Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 926 eurų turtinę žalą. 

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Tyrimo duomenimis, Saulius Momkauskas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. 

Tokiu būdu S. Momkauskas Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5 335 eurų turtinę žalą. 

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Anot prokuratūros ir STT, Vladislovas Balkauskas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. 

Kaip įtariama, tokiu būdu V. Balkauskas Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 963 eurų turtinę žalą. 

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Richardas Sudaris, kaip pranešė teisėsauga, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu R. Sudaris Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2913 eurų turtinę žalą. 

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Visiems minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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