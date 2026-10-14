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Politologui Andrijauskui nuplėšus plakatą – naujausia prokuratūros žinia

2026-10-14 15:49 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-14 15:49
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Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento, politologo Konstantino Andrijausko veiksmų š. m. kovo 11 d. Toks sprendimas priimtas nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Konstantinas Andrijauskas (nuotr. asm. archyvo)

Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento, politologo Konstantino Andrijausko veiksmų š. m. kovo 11 d. Toks sprendimas priimtas nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

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Ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, viešosios tvarkos pažeidimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas po to, kai minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje K. Andrijauskas nuplėšė plakatą, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė.

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Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai patikimų ir tarpusavyje susijusių objektyvių duomenų, leidžiančių sveikatos sutrikdymą plakato savininkui priežastiniu ryšiu susieti su neva tyčiniu K. Andrijausko smūgiu. Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta, kad kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, ikiteisminis tyrimas nutraukiamas.

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Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys nepatvirtina, kad plakato nuėmimo metu K. Andrijauskas būtų panaudojęs fizinį smurtą prieš aplinkinius, juos gąsdinęs, ilgai trikdęs viešąją veiklą ar kitaip elgęsis taip agresyviai, kad vien šis veiksmas pagal pobūdį ir intensyvumą būtų vertinamas kaip viešosios tvarkos pažeidimas.

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Prokuroras, vertindamas tyrimo duomenis viešosios tvarkos pažeidimo aspektu, pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nustatyto svetimo plakato savavališko nuėmimo faktas, nesant nustatyto fizinio smurto, grasinimų, piktybiško tyčiojimosi ar tyčinio vandališko turto sugadinimo, neleidžia K. Andrijausko elgesio kvalifikuoti kaip įžūlaus ar vandališko nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimo.

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dar gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

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