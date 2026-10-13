Po Oleko užuominų apie Bilotaitę – teisėsaugos reakcija

„Tokių duomenų neturime“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, paklausta, ar A. Bilotaitei nėra pareikšti įtarimai ikiteisminiame tyrime ar tyrimuose.
Teisėsauga: nėra duomenų, kad Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminiame tyrime
Panašų atsakymą Eltai pateikė ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
„Jūsų minimam asmeniui STT atliekamuose tyrimuose įtarimai nėra pareikšti“, – nurodė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
Tiesa, kol A. Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę – esant tokiam statusui, asmeniui teisėsauga pareikšti įtarimų negali.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praėjusią savaitę patenkino konservatorės A. Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato. Parlamentarės įgaliojimai nutrūks spalio 14 d.
Politikė apie sprendimą trauktis iš parlamento pranešė nurodydama asmenines priežastis. A. Bilotaitė taip pat minėjo, kad tokiam sprendimui įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata.
Tuo metu Seimo pirmininkasJuozas Olekas antradienį užsiminė apie turimą nepatvirtintą informaciją, esą keliančią abejonių dėl konservatorės A. Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Vis dėlto politikas neatskleidžia, kokia tai informacija, ir tikina, kad ji dar turi būti patikrinta.
„Kol kas negaliu (atskleisti – ELTA), nes tai yra informacija, kuri dar turi būti patikrinta, pasitikrinta“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas, paklaustas, kokią informaciją turi apie A. Bilotaitės iš Seimo pasitraukimo aplinkybes.
Pasiteiravus, kaip ši informacija galėtų būti patikrinta, parlamento vadovas teigė, kad aplinkybės ilgainiui gali paaiškėti.
„Gyvenimas patikrina paprastai visą laiką“, – sakė jis.
„Žinote, yla iš maišo išlenda. Tai palaukime, pažiūrėkime, gal ir nieko nebus. Aš tik pasakiau tai, ką vakar žinojau, tą ir šiandien žinau“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
Pasiteiravus, ar jo turima informacija galėtų būti susijusi su teisėsaugos veiksmais, J. Olekas konkretaus atsakymo nepateikė.
Pati A. Bilotaitė paneigė, kad jos pasitraukimo iš Seimo motyvai gali būti susiję su kokiais nors teisėsaugos vykdomais tyrimais.
A. Bilotaitės Seimo nario įgaliojimai nutrūks spalio 14 d. Jos vietą parlamente turėtų užimti konservatorius Kęstutis Masiulis, kuris yra pirmasis už brūkšnio Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąraše.
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