Žiniasklaida: teisėsauga tiria galimą vadovo priekabiavimą prie Gamtos tyrimų centro darbuotojo

Jo duomenimis, tyrimas pasiskundus darbuotojui pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už seksualinį priekabiavimą prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens.
Pasak portalo, Vilniaus universitete studijuojantis ir Gamtos tyrimų centre dirbantis asmuo skundą pateikė vasarą, po to, kai vadovo sodyboje šis esą čiupinėjo pavaldinio pėdą ir kelį, įtraukė į nepadorius pokalbius.
Prokuratūra jam suteikė pranešėjo statusą, tačiau ne iš karto sutiko tirti šią situaciją. Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo teisėsaugą iš naujo priimti sprendimą dėl tyrimo, šią nutartį paliko galioti Vilniaus apygardos teismas.
LRT portalo duomenimis, vidinį tyrimą dėl įvykio atlikęs Gamtos tyrimų centras nutarė, kad tai buvo privatūs asmenų santykiai ne darbo metu, nenustačius pakankamo aplinkybių sodyboje ryšio su darbo aplinka.
Gamtos tyrimų centras yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdoma viešoji įstaiga, vykdanti gamtos mokslų srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
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