Tačiau politikui paskirta 5 tūkst. eurų bauda lieka galioti.
Po Lietuvos apeliacinio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Pats M. Bagdonas sakė, kad klausimas dėl jo Seimo nario mandato panaikinimo galima būtų svarstyti tik po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) galimo sprendimo jo byloje. Jis neslėpė, kad kreipsis į kasacinį teismą.
„Aš manau, kad tokį klausimą galima svarstyti tik po Lietuvos Aukščiausioj Teismo sprendimo, nes precedentas yra Mindaugo Sinkevičiaus byla: pirmosios ir apeliacinis intancijos teismas jį nuteisė, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išteisino. Reiktų ir mano byloje palaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo. Mindaugo Sinkevičiaus byloje buvo aiškiai pasakyta, kas yra didelė neturtinė žala“, – Eltai teisme sakė nuteistas parlamentaras, paklaustas, ar pats atsisakys Seimo nario mandato.
Pagal Seimo statutą, po šio nuosprendžio Seimo nariui gali būti rengiama apkalta. Tačiau nuosprendis per tris mėnesius gali būti skundžiamas LAT.
Politiko advokatas Mindaugas Greičius žurnalistams sakė, kad nuosprendį tikrai skųs kasaciniam teismui.
Ši byla susijusi su anksčiau A. Bagdono eitomis Neringos savivaldybės tarybos nario pareigomis ir galimai nepagrįstai gautomis kompensacijomis už kurą.
Už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą 5 tūkst. eurų bauda nubaustam A. Bagdonui prokuratūra prašė taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę, tai yra iš parlamentaro trejiems metams atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Tačiau prokuroro skundą Lietuvos apeliacinis teismas atmetė.
„Nėra suma tokia, kad (reikėtų – ELTA) trejiems metams (atimti – ELTA) teisę dirbti“, – per posėdį sakė teisėja Virginija Liudvinavičienė.
Minėtos baudžiamojo poveikio priemonės pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismas nepaskyrė.
Politikas ir jo advokatas tikino, kad būdamas tarybos nariu, A. Bagdonas nereikalavo kompensacijų už kitas išlaidas, kurios galėjo būti kompensuojamos, todėl jam nebuvo jokio tikslo sukčiauti užsipilant kuro.
ELTA primena, kad vasario 6 dieną Klaipėdos apygardos teismas, skelbdamas nuosprendį, nurodė, kad neteistam ir teigiamai charakterizuojamam politikui skirta minimali bauda, tai yra 5 tūkst. eurų.
Prokuroro siūlyta baudžiamojo poveikio priemonė politikui nebuvo pritaikyta, nes, teismo manymu, ši priemonė yra netikslinga – A. Bagdonas daug metų užsiima politine veikla, jis charakterizuojamas išskirtinai teigiamai, daugiau nusikaltimų, išskyrus aprašytus šioje byloje, neįvykdė.
Bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 m. vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 13 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas parlamentui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
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