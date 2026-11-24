Mat dar gegužę už tai, kad mokesčių mokėtojų pinigais susiprotezavo du dantis už beveik keturis tūkstančius eurų, Vilniaus apygardos teismas pripažino jį ir gydytoją odontologą Šarūną Ratkų kaltais. V. Rupšiui teismas paskyrė dvidešimties tūkstančių eurų baudą, jam talkinusiam medikui – penkiolikos tūkstančių eurų baudą.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti buvusio kariuomenės vado skundą
Devintą ryto ne šventiniame Kariuomenės dienos minėjime, o teismo posėdžių salėje – taip prasidėjo diena buvusiam kariuomenės vadui, atsargos generolui Valdemarui Rupšiui. Ir ne kas kitas, o dantų istorija atvijo V. Rupšį į Apeliacinį teismą, kur jis siekia būti išteisintas vadinamojoje dantų protezavimo byloje. Kelios minutės ir teisėjų kolegija atverčia bylą.
„Labą dieną, prašom sėsti.“
Valdemaras Rupšys kartu su jam talkininkavusiu gydytoju odontologu Šarūnu Ratkumi dar gegužę nuteisti Vilniaus apygardos teisme. Tuokart teismas pripažino juos kaltais dėl to, kad generolas mokesčių mokėtojų pinigais sau susiprotezavo du dantis už beveik 4 tūkstančius eurų. V. Rupšys mėgino įrodyti esą du dantis prarado dėl staigios traumos tarnyboje. Teismas konstatavo, kad dėl ligos – periodontito.
Apygardos teismas už sukčiavimą, dokumentų klastojimą ir piktnaudžiavimą tarnyba V. Rupšiui skyrė 20 tūkstančių eurų baudą, o jam sukčiauti padėjusiam gydytojui Šarūnui Ratkui paskyrė 15 tūkstančių eurų. Pastarasis neslėpė, V. Rupšiui pasiūlęs susitvarkyti dantis už kariuomenės pinigus.
Atvertus bylą lapkričio 23-iąją, abiejų teisiamųjų gynėjai suabejojo gydytojos įrašų tikslumu, tad į posėdį Apeliaciniame teisme kvietė buvusį V. Rupšio adjutantą, esą galėsiantį šį tą patikslinti. Bylos duomenimis, V. Rupšys tą pačią dieną, tačiau skirtingomis valandomis, buvo pas skirtingus gydytojus. Tačiau pats kaltinamasis teisme sakė, kad tądien turėjo kiek kitokią darbotvarkę. Prokuroras nenusileido.
„Vertinant tai, kad jų prašymas nepatvirtins įrašo tikrumo, aš prašiau kviesti, pakviesti liudytoją papildomai, pakartotinai gydytoją, kuri padarė tuos įrašus, ir vertinti bendrame kontekste abiejų liudytojų parodymus, o ne vien gynybos“, – aiškino prokuroras Stanislavas Barsulis.
Rupšys nesako, ko tikisi, o odontologas tikina esantis nekaltas
Kol teisėjų kolegija išėjo pasitarti, ar tikslinga atnaujinti įrodymų tyrimą, V. Rupšys nervingai mindžikavo ir koridoriuje, ir salėje, neslėpė emocijų dėl to, kad yra filmuojamas žurnalistų.
Ko tikisi, ar nusvers teisingumo svarstyklės V. Rupšio pusėn, pats kaltinamasis prieš kamerą po posėdžio kalbėti nepageidavo.
„Ne… ne… – Kokie pagrindiniai argumentai, dėl ko norit būti išteisintas? – Aš labai tikiuosi, žinokit, gražios žiemos. Temperatūros geros bus, sniego bus, paslidinėsim. – O ko iš savo bylos tikitės? – Nieko“, – kalbėjo buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys.
Kiek kalbesnis su V. Rupšiu kaltinimų katile atsidūręs tuometis Karo medicinos tarnybos odontologas.
„Todėl, kad nekaltas, ir todėl, kad visuose parodymuose visi kolegos mano tiesos niekur nepaneigė. Aš ir pirmoje instancijoje tikėjausi. Bet nenuspėjami teismai, kaip matau“, – sakė gydytojas odontologas Šarūnas Ratkus.
O tyrimą dėl didelio dėmesio visuomenėje sulaukusios bylos pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba. Kariuomenei V. Rupšys vadovavo nuo 2019 iki 2024 metų. Dantų problemą jam teko spręsti 2022-aisiais.
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