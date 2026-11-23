„Gynyba paprašė apklausti vieną iš liudytojų, kuris patvirtintų arba paneigtų jų keliamą versiją, kad generolas V. Rupšys, tuo metu ėjęs Lietuvos kariuomenės vado pareigas, negalėjo vienu metu tą pačią dieną būti pas du stomatologus. Vertinant tai, kad prašymas apklausti liudytojas nepatvirtins paties įrašo tikrumo, aš prašiau kviesti pakviesti liudytoją papildomai, pakartotinai gydytoją, kuri padarė tuos įrašus ir vertinti bendrame kontekste abiejų liudytojų parodymus, o ne vieno“, – po posėdžio žurnalistams sakė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Stanislavas Barsulis.
Bylos duomenimis, V. Rupšys tą pačią dieną, tačiau skirtingomis valandomis – 9 ir 12 val. – buvo pas skirtingus gydytojus.
Tačiau, pasak prokuroro, V. Rupšys teisme teigė, kad 12 val. jis buvo susitikęs su užsienio delegacija ir negalėjo būti pas gydytoją.
Teisme advokatai kelia klausimą dėl gydytojos įrašų tikrumo ir teisingumo, todėl prašė iškviesti į posėdį ir apklausti kariuomenės vadą lydėjusį adjutantą.
Tuo metu prokuroras paprašė iškviesti ir gydytoją, kurios įrašų tikrumu buvo suabejota.
Bylos nagrinėjimą ir liudytojų apklausas teismas planuoja gruodį.
V. Rupšys buvo nuteistas už tai, kad implantuotus dantis gavo kariuomenės sąskaita.Baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje Vokietijoje patirtą dantų traumą.
Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog kariuomenės vadas V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio anksčiau susiklosčiusio susirgimo. Anot teismo, kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis.
Apie bylą nedaugžodžiavo
Žurnalistų kalbinami V. Rupšys ir Š. Ratkus išsamių komentarų apie savo bylą ir dėl apkaltinamojo nuosprendžio paduotus apeliacinius skundus neteikė.
„Aš labai tikiuosi, žinokit, gražios žiemos, tai yra geros temperatūros, sniego bus, paslidinėsim“, – žurnalistams sakė V. Rupšys.
„Nieko“, – į Eltos klausimą atsakė V. Rupšys, paklaustas, ko jis tikisi iš Apeliacinio teismo.
Tuo metu Š. Ratkus sakė, kad tikisi būti išteisintas.
„Todėl, kad nekaltas, mano tiesos kolegos niekur nepaneigė. Aš ir pirmoje instancijoje tikėjau, bet, kaip matote, nenuspėjami teismai“, – sakė Š. Ratkus.
Nuteistais mano, kad šiame teisme bus nustatyta, kad jis, kaip gydytojas, dirbdamas savo darbą, elgėsi teisingai.
„Iki šio laiko neturėjau nė vieno įspėjimo, nuobaudos. Tikiuosi savo darbą moku dirbti“, – sakė jis.
Jo advokatas Simonas Slapšinskas teismui pateikė dokumentus. Jis sakė, kad tam, jog būtų atsakytą į kai kuriuos bylos argumentus, reikalingos specialiosios žinios.
„Buvo kreiptasi į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, išvadą pateikė Odontologijos fakulteto prodekanas“, – per posėdį sakė advokatas.
Tuo metu V. Rupšio advokatas Arūnas Petrauskas teismui pateikė ataskaitą apie kariuomenę 2020–2025 m. Šiame dokument nurodoma, kad pasitikėjimas kariuomene pastaraisiais metais Lietuvoje tik augo ir šiuos duomenis prašė vertinti bylos kontekste. Šia ataskaita ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada, kad savo veiksmais V. Rupšys padarė didelę neturtinę žalą kariuomenei ir valstybei.
Gegužės 21 d. Vilniaus apygardos teismas buvusį Lietuvos kariuomenės vadą V. Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 20 tūkst. eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
V. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkst. eurų.
Buvęs karo medicinos tarnybos odontologui Š. Ratkui skirta 15 tūkst. eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
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