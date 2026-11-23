Kaip rašė BNS, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio susirgimo, todėl nebuvo pagrindo jų implantuoti ir protezuoti valstybės lėšomis.
Buvusiam kariuomenės vadui teismas už sukčiavimą, piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkst. eurų baudą, o buvusiam Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojui Š. Ratkui – 15 tūkst. eurų baudą.
Be to, abiem nuteistiesiems uždrausta penkerius metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Bylos duomenimis, eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo beveik 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus.
Jis anksčiau sakė, kad 2022-ųjų liepą Vokietijoje lankydamas Lietuvos karius patyrė odontologinę traumą. Įvykis buvo pripažintas susijusiu su tarnyba, todėl gydymas apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Kariuomenės vado pareigas V. Rupšys ėjo 2019–2024 metais.
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