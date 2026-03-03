Ainis Gurevičius
Riaušių prie Seimo byla: Astrauskaitė išteisinta, Celofanui – teismo kirtis
Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą, išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę, o Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, paliko galioti realų laisvės atėmimą. A. Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, anksčiau buvo skirta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu A. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs ketverius metus kalėjimo.
(28)Kriminalai 2026-09-16
Teismas nusprendė Germano ir Mindaugo Navicko bylą grąžinti prokuratūrai
Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienio rytą paskelbė, jog nusprendė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pareikšti Vilhelmui Germanui, Mindaugui Navickui, Alfonsui Ambrazui ir Andriui Razmai, perduoti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui bei nustatė šešių mėnesių terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.
Kriminalai 2026-09-16
Erika Švenčionienė pateikė kasacinį skundą LAT
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį gavo už SSRS nusikaltimų neigimą nuteistos Erikos Švenčionienės kasacinį skundą. „Medininkų tragedija, tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – savo paskyroje socialiniame tinkle rašė E. Švenčionienė.
Kriminalai 2026-09-15
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Teismas skelbs sprendimą Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje
Lietuvos apeliacinis teismas antradienį atmetė Rusijos piliečio Antono Patrakovo, nuteisto už partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimą, skundą, o kito kaltinamojo atžvilgiu byla nutraukta, nes jis mirė kalėjime. Teisėjų kolegijos vertino, kad pagrindo švelninti bausmę A. Patrakovui nėra. Kito kaltinamojo Nikolajaus Silino baudžiamoji byla nutraukta, nes suimtasis mirė kalėjime. N. Silinas mirė apeliacinio proceso metu balandžio 11 dieną.
Prie Kauno mečetės – baikerių susibūrimas: policija ėmėsi veiksmų
Po Kaune, Ramybės parke, prie mečetės penktadienį įvykusio baikerių susibūrimo musulmonų pamaldų metu, policija pradėjo administracinę teiseną ir aplinkybių patikslinimą dėl kurstymo prieš žmonių grupę. Kaip pranešė portalas „Kas vyksta Kaune“, penktadienio vidurdienį Ramybės parke, prie mečetės, susirinko būrys baikerių. Musulmonų pamaldų metu jie garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Kriminalai 2026-09-11
Prokuroras siūlo įkalinti veikimu prieš Lietuvą kaltinamus Juraitį ir Švenčionienę
Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo, prokuroras Redas Savickas penktadienį pasiūlė bausmes – K. Juraičiui pusantrų metų laisvės atėmimo, E. Švenčionienei – dvejus metus laisvės atėmimo, V. Ivanovui – 15 tūkst. eurų baudą. SSRS nusikaltimų neigimu kaltinama E. Švenčionienė ir buvęs sovietinės organizacijos „Jedinstvo“ vadeiva V. Ivanovas.
Kriminalai 2026-09-11
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Vadovavo 3 žemynuose veikusio prekybos narkotikais tinklui: Sergejus Beglikas lieka suimtas
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį tenkino prokuroro prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė trijuose žemynuose veikusio organizuoto nusikalstamo susivienijimo vadeivos Sergejaus Begliko suėmimą. Sprendimą pratęsti suėmimo terminą teismas motyvavo tuo, kad būdamas laisvėje kaltinamasis gali slėptis ir daryti naujus nusikaltimus. S. Begliko ir 12 kitų asmenų ginkluoto nusikalstamo susivienijimo beveik 240 tomų bylą Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perdavė šią savaitę.
Birštono savivaldybėje – skaudi avarija: susidūrė keturi automobiliai
Birštono savivaldybėje, Jundeliškių kaime, pirmadienio popietę susidūrė keturi automobiliai, sužaloti žmonės. Alytaus apskrities policijos atstovė Eglė Kačinskienė BNS informavo, kad avarija įvyko apie 14.50 valandą. Išvažiuojant iš šalutinio kelio nedidelis krovininis automobilis susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu sunkvežimiu „Volvo“, vežusiu grūdus. Sunkiasvoris „Volvo“ prie atitvaro prispaudė mikroautobusą VW su keleiviais.
Kartu su Benediktu Vanagu teisiamai Godai Mankutei teismas panaikino kardomąją priemonę
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį panaikino kreditinio sukčiavimo byloje kaltinamai Godai Mankutei skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Tai padaryta tenkinus kaltinamosios prašymą. Kardomoji priemonė G. Mankutei buvo paskirta Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro Dariaus Karčinsko 2024 metų birželio 20 dienos nutartimi. Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
Kriminalai 2026-09-07
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Aukščiausiasis Teismas nepriėmė už papirkimą nuteisto Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidento skundo
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį nusprendė nepriimti už bandymą papirkti policijos pareigūną nuteisto Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidento Tauro Antano Tupinio advokato kasacinio skundo. „Skundu buvo prašoma pirmosios instancijos teismo nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir bylą nutraukti“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė. LAT teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su skundu bei bylos medžiaga, skundą priimti atsisakė.
Teisme kilo tikra drama: moteris puolė rėkti ant prokuroro
Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama Lietuvoje gyvenančios Belgijos ir Jamaikos pilietės Kamishos Latoya Menns byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir kurstymo prieš žmonių grupę dėl lyties, rasės bei odos spalvos, kaltinamoji rėkdama užsipuolė prokurorą.
Kriminalai 2026-08-28
Teisme – Žemaitaičio advokato skundas dėl nuosprendžių už neapykantos kurstymą
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstymą ir Holokausto šiurkštų menkinimą. Skundą į LAT atnešė R. Žemaitaičio advokatas Vytautas Sirvydis. „Skundu prašoma peržiūrėti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius kasacine tvarka ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą R. Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Aktualijos 2026-08-27
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Teismas priėmė už piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą nuteisto buvusio policininko skundą
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė už piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą nuteisto buvusio policininko Arvydo Andrulionio advokato kasacinį skundą. LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS informavo, kad skundu prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir bylą dėl piktnaudžiavimo bei dokumento suklastojimo nutraukti arba perduoti nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. „Taip pat buvo pateiktas prašymas stabdyti nuosprendžio vykdymą – 5 tūkst.
Didelė avarija netoli Palangos: susidūrė automobiliai, tarp sužalotų asmenų – du vaikai
Kelyje Liepoja–Klaipėda, ties posūkiu į Nemirsetą, ketvirtadienį susidūrė trys automobiliai, nukentėjo penki žmonės, du iš jų – vaikai. Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, apie 10.15 val. susidūrė automobiliai „Hyundai“, „Citroen“ ir „Toyota“. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas BNS sakė, kad į avarijos vietą išvyko penki greitosios pagalbos ekipažai. „Du vaikai – trejų ir penkiolikos metų – bei moteris išvežti į gydymo įstaigą.
Kriminalai 2026-08-20
Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui – naujas teismo kirtis
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas Audrius Cininas terminą pratęsė dar pusei metų. Didžiausia prašomos žalos atlyginimo suma – 200 tūkst.
Kriminalai 2026-08-20
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Teismas skelbs sprendimą dėl Raimondo Kurlianskio lygtinio paleidimo
Kauno apygardos teismas ketvirtadienį skelbs sprendimą dėl „MG Baltic“ (dabar – „MG grupė“) politinės korupcijos byloje nuteisto Raimondo Kurlianskio lygtinio paleidimo. Lygtinio paleidimo komisija birželio 17 dieną nusprendė netaikyti R. Kurlianskiui lygtinio paleidimo. Tada nuteistojo advokatas Giedrius Danėlius parašė skundą Kauno apylinkės teismui. Skundas liepos 28 dieną buvo atmestas. Šį sprendimą advokatas apskundė Kauno apygardos teismui.
Kriminalai 2026-08-20
Teismas skelbs sprendimą už berniukų tvirkinimą nuteisto Remigijaus Jakščio byloje
Kauno apygardos teismas antradienį skelbs sprendimą už trijų jaunesnių nei 16 metų berniukų tvirkinimą nuteisto Remigijaus Jakščio byloje. Buvusiam mentoriui, moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui Kauno apylinkės teismas šioje byloje skyrė ketverius metus ir tris mėnesius laisvės atėmimo. Kauno apygardos teismas bylą nagrinėjo apeliacine tvarka. Už seksualinius nusikaltimus prieš kitus keturis nepilnamečius jis jau yra atlikęs bausmę.
Kriminalai 2026-08-18
Paaiškėjo, kada teismas atvers pornografijos laikymu kaltinamo kunigo bylą
Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė vaikų pornografijos laikymu kaltinamo kunigo Ryšardo Peciuno bylos pirmojo posėdžio datą – nagrinėjimą suplanuota pradėti rugsėjo 17 dieną. Teismo atstovė Džamilė Antonovič BNS sakė, kad posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. R. Peciunas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas.
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Prokuratūra: nėra duomenų apie pasienyje sužeistą pareigūną
Prokuratūra jau apklausė visus liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija įvykusiame incidente dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Milda Rimkė. „Informuojame, kad visi incidento metu dalyvavę asmenys yra apklausti. Šiuo metu nedisponuojame duomenimis apie incidento metu pareigūnams padarytus sužalojimus, jų nedarbingumą ar vieno iš jų tempimą.
Kriminalai 2026-08-14
Vilniaus rajono gyventojas per uždarytą Nidos pasienio punktą bandė prasiveržti į Rusiją
Lietuvos ir Rusijos pasienyje prieš porą savaičių įvyko incidentas, apie kurį nebuvo pranešta visuomenei – uždarytame Nidos pasienio kontrolės punkte (PKP) vyras automobiliu taranavo pakeliamą užtvarą, apvažiavo „drakono dantis“, o paskui pėsčiomis kirto valstybės sieną. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė penktadienį BNS patvirtino, kad toks incidentas buvo. Liepos 22 dieną, apie 10.50 val.
Kriminalai 2026-08-07
Terorizmu kaltinamas Eldaras Salmanovas teisme pareiškė, kad yra pacisfistas ir myli taiką
Vilniaus apygardos teisme ketvirtadienį nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, buvo toliau apklausiami kaltinamieji. Ketvirtadienį pirmas buvo apklaustas Eldaras Salmanovas. „Kaltės nepripažįstu“, – pareiškė kaltinamasis. Estijoje gyvenantis E. Salmanovas pasakojo, kad Rusijoje gyvenantis buvęs povandeninio laivo kapitonas Andrejus Baburovas, kurio paiešką yra paskelbusi Lietuva, paprašė išsiųsti siuntinį į Rygą.
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Padegamųjų siuntų byloje apklaustas vienas DHL vadovų: pasisekė, kad lėktuvas vėlavo
Vilniaus apygardos teisme pirmadienį nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos – Saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius Philippe Baueris, atsakingas už saugą kompanijoje. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL: viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita užsidegė sandėlyje Jungtinėje Karalystėje.
Teismas pratęsė bendrovės, siejamos su Vilhelmu Germanu, turto apribojimą
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį šešių mėnesių laikotarpiui pratęsė laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą bendrovės „Exawatt“, siejamos su Vilhelmu Germanu, turtui – piniginėms lėšoms, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutos kasimo įrenginiams.
Nusišalino Skvernelio skundą turėjusi nagrinėti teisėja
Lietuvos apeliacinis teismas antradienį nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam S. Skverneliui nuo liepos sugriežtinta kardomoji priemonė – jis įpareigotas nešioti apykoję. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. „Buvo gauti du nušalinimai teisėjai.
Aktualijos 2026-07-21
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Vilniuje vėl rastas rusiškas užrašas: policija aiškinasi aplinkybes
Vilniuje, Perkūnkiemio gatvėje, ketvirtadienio rytą ant elektros skydinės pastebėtas užrašas „Vilnia naša“, penktadienį pranešė Policijos departamentas. Užrašas rusiškomis raidėmis, pranešė policija. Krantinėje dažais užrašė „Vilnia naša“ Kovo pabaigoje Vilniuje, Gedimino prospekte, buvo sulaikytas nepilnametis, gimęs 2011 metais, kuris krantinėje dažais nelietuvių kalba užrašė užrašą „Vilnia naša“. Šių metų pavasarį tokių užrašų buvo atsiradę įvairiose sostinės vietose.
Aktualijos 2026-07-17
Viename iš Vilniaus daugiabučių liftų – netikėtas išpuolis prieš jauną moterį
Vilniuje, Pašilaičių gatvėje, daugiabučio namo lifte vyras ketvirtadienio vakarą sudaužė veidrodį ir šuke grasindamas kartu buvusiai moteriai pagrobė telefoną, penktadienį pranešė Policijos departamentas. 1999 metais gimusi moteris patyrė 100 eurų nuostolį. Įtariamasis, gimęs 1992 metais, ieškomas.
Skverneliui – nauja kardomoji priemonė: privalės nešioti apykoję
Kyšininkavimu Augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – jis įpareigotas dėvėti apykoję. Tai BNS penktadienį patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė vedėja Elena Martinonienė. „Nedetalizuojam. Tik patvirtinam. Turiu įgaliojimą pasakyti tik tai, ką pasakiau“, – teigė ji. Įtariamasis, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, privalo dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir laikytis teismo nustatytos dienotvarkės.
Kriminalai 2026-07-10
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Policijos vadovas apie Anykščiuose nušautą vyrą: pareigūnams neliko kitos išeities
Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai buvo priversti nukauti į juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. „Agresyviai besielgiantis, ginkluotas asmuo nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, o vėliau šovė į pareigūnus.
Valdemaras Rupšys – nuteistas: teismas skyrė 20 tūkst. eurų baudą
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė nuosprendį buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui ir už sukčiavimą, piktnaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė jam 20 tūkst. eurų baudą. V. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkst. eurų. Prokuratūra siūlė generolui skirti 20 tūkst.
Aktualijos 2026-05-21
Teismas skelbs nuosprendį buvusio kariuomenės vado Rupšio dantų implantų byloje
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį skelbs nuosprendį buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Jis kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu. Prokuroras Stanislavas Barsulis siūlo generolui skirti 20 tūkst. eurų baudą, o kartu teisiamam karo medikui Šarūnui Ratkui, kuris kaltinamas pagalba V. Rupšiui sukčiauti – 15 tūkst. eurų baudą. Be to, prokuroras siūlo abiem kaltinamiesiems uždrausti penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.
Aktualijos 2026-05-21
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Celofanui išvykus į Baltarusiją – chaosas tarnybose: atsakomybę mėto it karštą bulvę
Teisiamam Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, nuvykus į Baltarusiją ir taip pažeidus pasižadėjimą neišvykti iš šalies, paaiškėjo, kad šios kardomosios priemonės vykdymo niekas deramai nekontroliuoja. Institucijos nesiima veiksmų taikyti vyrui atsakomybės, nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) yra nurodęs, kokia tvarka turėtų būti taikoma.
Kriminalai 2026-05-09
Teisme – šiurpios detalės: padegamieji įtaisai slėpti kaklo masažuokliuose
Vilniaus apygardos teismas penktadienį tęsė bylos, kurioje penki Lietuvos ir užsienio piliečiai kaltinami terorizmu, kai per siuntų tarnybas į užsienį siuntė padegamuosius užtaisus, nagrinėjimą, išklausė dar vienos liudytojos ir kaltinamojo parodymus. Trys suimti kaltinamieji, lydimi konvojaus, penktadienį buvo atvežti į teismą. Dar du, kuriems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės, taip pat dalyvavo posėdyje.
Alytiškio byloje dėl terorizmo – prieš sūnų atsisakiusi liudyti motina
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį tęsė dalyvavimu nacių teroristinėje organizacijoje kaltinamo alytiškio Claudio Petrukaičio Piccolo bylos nagrinėjimą. Planuota apklausti kaltinamojo motiną, tačiau ji atsisakė liudyti prieš sūnų. 22 metų alytiškis kaltinamas kurstymu prieš žmonių grupę, dalyvavimu teroristinės grupės veikloje, rengimusi įvykdyti teroro aktą, teroristinių nusikaltimų kurstymu ir verbavimu teroristinei veiklai.
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Šiandien – sprendimas Bartoševičiaus nepilnamečių tvirkinimo byloje
Lietuvos apeliaciniame teisme ketvirtadienį bus skelbiamas sprendimas už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius ir nepilnamečius nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus byloje. BNS skelbė, kad Panevėžio apygardos teismas pernai liepą K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų ir skyrė septynerius metus laisvės atėmimo, taip pat tenkino ieškinių turtinei ir neturtinei žalai atlyginti už beveik 28 tūkst. eurų.
Aktualijos 2026-04-30
Marijampolės mokykloje moksleivis peiliu sužalojo 3 nepilnamečius
Marijampolėje antradienio rytą mokykloje moksleivis peiliu sužalojo tris nepilnamečius. Marijampolėje antradienio rytą vienoje iš gimnazijų moksleivis peiliu sužalojo dvi nepilnametes. Kiek vėliau paaiškėjo, jog sužalotas ir dar vienas jaunuolis Kaip Eltai pirminiais duomenimis buvo teigta, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Justė Vasiliauskienė, 7.50 val. gautas pranešimas, kad mokykloje moksleivis (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo dvi merginas (gim.
Kriminalai 2026-04-28
Astros Genovaitės Astrauskaitės kalbą teismui pertraukė katė: ėmė draskytis, mokytojai teko atsitraukti
Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama riaušių prie Seimo byla, pirmadienį kaltinamieji pradėjo sakyti savo paskutinį žodį. Vienų kaltinamųjų paskutiniai žodžiai buvo labai trumpi – prašė atmesti prokuroro skundus, atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą, neskirti realios laisvės atėmimo bausmės. Kiti kalbėjo daug ilgiau, pavyzdžiui, Karolis Cieminis papasakojo apie sovietmečio laikų televizijos laidą „Labanakt, vaikučiai“ ir joje rodytus animacinius filmukus.
Aktualijos 2026-04-20
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Dėl buvusio kariuomenės vado Rupšio teismo – naujausia žinia
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį baigė nagrinėti bylą dėl buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui galimai neteisėtai įstatytų dviejų dantų implantų, nuosprendis bus skelbiamas gegužės 21 dieną. Ketvirtadienio posėdis prasidėjo nuo atsikirtimų. „Nėra pagrindo asmenis išteisinti“, – sakė prokuroras Stanislavas Barsulis. Siūlo skirti ir 20 tūkst. eurų baudą Praeitame posėdyje sakydamas savo baigiamąją kalbą prokuroras pasiūlė generolui skirti 20 tūkst.
Kriminalai 2026-04-16
Žinutė Švenčionienės telefone: turi žmonių, norinčių kariauti rusų pusėje Ukrainoje
Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą bei SSRS nusikaltimų neigimo, kaltinamoji neatsakė į klausimą apie jos telefone rastą žinutę, kurioje moteris rašė turinti žmonių, norinčių kariauti rusų pusėje Ukrainoje. „Nepamenu“, – tęsiant apklausą antradienį teismo posėdyje sakė E. Švenčionienė. „Nesijaučiu padariusi jokio nusikaltimo“, – tvirtino kaltinamoji.
Kriminalai 2026-04-14
LAT svarstys dėl nužudymo išteisinto policininko Dariaus Šerpyčio bylą
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį pradės nagrinėti dėl nužudymo viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimo išteisinto policininko Dariaus Šerpyčio bylą. Generalinės prokuratūros prokuroras Gintas Ivanauskas ir nukentėjusiųjų – dviejų suaugusių nušautos moters sūnų – advokatas prašo LAT panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo išteisinamasis nuosprendis.
Kriminalai 2026-04-14
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Buvusiam kariuomenės vadui Rupšiui – kirtis: gali tekti susimokėti ir 20 tūkst. eurų baudą
Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama byla dėl buvusiam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui galimai neteisėtai įstatytų dviejų dantų implantų, trečiadienį prokuroras Stanislavas Barsulis pasiūlė generolui skirti 20 tūkst. eurų baudą. Savo baigiamojoje kalboje prokuroras S. Barsulis detaliai papasakojo tai, kas apie V. Rupšio dantis parašyta įvairių odontologų medicininiuose dokumentuose. Iš įrašų paaiškėjo, kad 15-to danties V. Rupšys neturėjo seniai, jo vietoje buvo įstatytas vainikėlis.
Aktualijos 2026-04-08
Lietuvos kalėjimų tarnyba „Agurkinių“ vadeivai turės sumokėti 11,5 euro
Regionų administracinis teismas kovo pabaigoje iš dalies tenkino daug metų kalinčio „Agurkinių“ gaujos vadeivos Sauliaus Velečkos, pravarde Agurkas, skundą ir priteisė jam iš Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) 11,5 euro.
Aktualijos 2026-04-05
Už Ukrainos vėliavos išniekinimą Pasvalio rajono gyventojas pasiųstas į kalėjimą
Pasvalio rajono gyventojas Lukas Vaičekonis už užsienio valstybės simbolio išniekinimą, kurstymą prieš bet kokios tautos žmonių grupę bei viešosios tvarkos pažeidimą sulaukė 50 parų arešto bausmės. Subendrinus su ankstesniu nuosprendžiu, Panevėžio apylinkės teismas šią savaitę jam skyrė 90 parų arešto. Bausmę nuteistasis turės atlikti Šiaulių kalėjime.
Kriminalai 2026-04-05
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Naktį prie sienos su Lenkija ugniagesiai iš pelkės išgelbėjo du migrantus, kiti du – rasti miške
Vilkaviškio rajone, Graužinių kaimo apylinkėse, antradienio naktį ugniagesiai iš pelkės išgelbėjo du neteisėtus migrantus, kiti du – už kilometro vėliau rasti miške. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, iš vandens telkinio ištraukti žmonės išleisti iš ligoninės, visi keturi asmenys šiuo metu sulaikyti ir bus siunčiami į užsieniečių registracijos centrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad antradienio naktį, apie 1.50 val.
COVID-19 testų byla: „Profarmos“ eksvadovas neatsakė, ką susirašinėjime vadino „Skvernu“
Vilniaus miesto apylinkės teismui tęsiant greitųjų COVID-19 testų įsigijimo bylą, kurioje piktnaudžiavimu kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, ketvirtadienį apklaustas paskutinis liudytojas – buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, bendrovės „Bona diagnosis“ vadovas Redas Laukys. R. Laukys šiuo metu gyvena JAV, todėl jo apklausa vyko nuotoliniu būdu. R. Laukys papasakojo, kad 2020 metais, pandemijos metu, jis dirbo bendrovės „Profarma“ vykdančiuoju direktoriumi.
Aktualijos 2026-03-26
Teisme – Švenčionienės spektaklis: žavėjosi Baltarusija, piktinosi Ukrainos vėliavomis
Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą bei SSRS nusikaltimų neigimo, antradienį buvo tęsiama E. Švenčionienės apklausa. Praeitame ir antradienio posėdžiuose E. Švenčionienė buvo apklausiama tik pagal vieną kaltinimo punktą – padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Kriminalai 2026-03-24
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Teisme Ričardas Malinauskas tarė paskutinį žodį: kalti įtakingi verslininkai ir pareigūnai
Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį baigė didelės kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bylos, kurioje kaltinamas ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, nagrinėjimą. Nuosprendis bus skelbiamas liepos 9 dieną. Pirmadienį kaltinamieji tarė paskutinį žodį. Prieš R. Malinauskui pradedant savo kalbą teisme, paskutinį žodį tarė keli kiti nuteistieji. Jų kalbos buvo trumpos, visi prašė išteisinimo.
Aktualijos 2026-03-23
Bus nagrinėjama Ričardo Malinausko ir buvusių teisėjų korupcijos byla: kaltinamieji tars paskutinį žodį
Lietuvos apeliaciniame teisme, kur nagrinėjama Druskininkų mero Ričardo Malinausko, įvairių teismų buvusių teisėjų ir kitų asmenų kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo byla, kaltinamieji pirmadienį pradės sakyti savo paskutinį žodį. Kauno apygardos teismo nuosprendį pernai apskundęs R. Malinauskas BNS anksčiau sakė, kad nėra jokių jo kyšininkavimo įrodymų, o daugumos kitų kaltinamųjų nė nepažįsta.
Aktualijos 2026-03-23
Valdemaro Rupšio byla: neteisėtų dantų implantų skandalas pasiekė naują etapą
Vilniaus apygardos teisme trečiadienį buvo tęsiama buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio apklausa byloje dėl galimai jam neteisėtai įstatytų dantų implantų. Byloje buvusiam kariuomenės vadui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, o karo medikui, tuometiniam Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojui Šarūnui Ratkui – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Medikas kaltės irgi nepripažįsta.
Aktualijos 2026-03-18
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Prorusiškam aktyvistui Laurynui Ragelskiui – nuosprendis dėl kurstymo ir viešosios pagarbos vietos išniekinimo
Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį skelbs nuosprendį prorusiškam aktyvistui Laurynui Ragelskiui, kaltinamam kurstymu prieš žmonių grupę ir viešosios pagarbos vietos išniekinimu. Kaltinamasis paskutinio posėdžio metu tarė paskutinį žodį. Teisme jis kalba rusiškai, nors laisvai šneka lietuvių kalba. Jo reikalavimu, posėdžiai jam turėjo būti verčiami į rusų kalbą.
Kriminalai 2026-03-04
Mergaičių tvirkintojo Ulvido byla baigta nagrinėti: paaiškėjo, kada Aukščiausiasis Teismas skelbs sprendimą
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) baigė nagrinėti už jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteisto Algimanto Ulvido bylą, sprendimą žada skelbti balandžio 9 dieną. Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų. „Byla yra nevieša, ji nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, tai reiškia, kad žodinis posėdis nėra rengiamas ir proceso dalyviai į nagrinėjimą nėra kviečiami“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Kriminalai 2026-03-03