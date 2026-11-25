Kaip pranešė prokuratūra, įtariama, kad vyras nuo 2021 metų rugpjūčio rinko informaciją apie Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbią strateginę infrastruktūrą ir paramą Ukrainai, vykdydamas Rusijos žvalgybos užduotis.
Tyrimo duomenimis, už šią veiklą jis keletą kartų gavo piniginį atlygį iš Rusijos piliečių.
Anot prokuratūros, turimi duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad ši informacija buvo renkama Rusijos naudai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų kovo mėnesį kaltinamasis atvyko į vienos uždarosios akcinės bendrovės teritoriją, kurioje dėvėdamas medicininę kaukę slapta telefonu fotografavo ten saugotą surinktą paramą, skirtą Ukrainos kariams, taip pat – įmonės teritoriją ir jos prieigas.
Įtartiną nepažįstamo asmens elgesį pastebėjo vienas iš įmonės darbuotojų, kuris priėjo pasiteirauti, kokiu tikslu nepažįstamasis tai daro. Reaguodamas į tai, kaltinamasis papurškė įmonės darbuotojui ašarinių dujų į veidą ir pabėgo, apie tai buvo pranešta policijai.
Skelbiama, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl šio įvykio buvo nustatyta kaltinamojo tapatybė ir jis sulaikytas. Atliekant procesinius veiksmus gauta duomenų apie tai, kad šis asmuo galimai vykdė platesnio masto informacijos rinkimo veiklą, kuri galimai prasidėjo dar 2021 metais.
Asmuo taip pat kaltinamas neteisėtai laikęs šaunamuosius ginklus, šaudmenis ir didelį kiekį sprogmenų, tarp jų – rankines granatas.
Byla perduota Kauno apygardos teismui. Už inkriminuojamas nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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