„Siūloma skirti kaltinamajam trejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, į ją įskaitant suėmime prabūtą laiką“, – Vilniaus apygardos teismo posėdyje trečiadienį savo baigiamojoje kalboje sakė R. Juodis.
Ikiteisminį tyrimą byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybės saugumo departamentu.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, tyrimo metu buvo nustatyta, kad 1977 m. gimęs vyras, išpažįstantis radikalias islamo idėjas, palaikantis teroristinę organizaciją HAMAS, 2025 m. vasarą atliko kelias finansines operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės ir parėmė teroristinės organizacijos HAMAS karinį sparną „Al Qassem Brigades“.
Teisme buvo paskelbta, kad M. Ali Nurkulovas minėtai organizacijai pervedė 84 eurus ir 83 centus bei 93 eurus 96 centus. Vyras teismą tikino, kad aukojo humanitariniais tikslais.
Kaltinamasis anksčiau sakė, suprantantis, kad HAMAS yra teroristinė organizacija, ir teigė pinigų skiriantis humanitarinei pagalbai ir kovai prieš Izraelį.
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