Lyderiai susitikimą baigė prasta nata ir sutarė tik dėl to, kad susitarimą pasiekti iki metų pabaigos bus itin sunki užduotis.
„Mes dar to nepasiekėme“, – žurnalistams po derybų ketvirtadienį sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, nors pabrėžė „nepraradęs vilties“, kad susitarimas bus rastas, kai lyderiai vėl susitiks gruodžio 17 dieną.
Kaip skelbia „Politico“, ES lyderiai išsiskirstė akivaizdžiai šokiruoti ir supykę.
„Susitikimas virto krize, kai vyriausybės, reikalaujančios mažesnio septynerių metų biudžeto, parodė nepagarbą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui António Costai, išeidamos iš jo vedamų derybų sesijų“, – rašoma publikacijoje.
Dramatiškas vakaras dar labiau padidina spaudimą A. Costai, kuriam buvo pavesta tarpininkauti sudarant susitarimą tarp 27 ES vyriausybių ir kuris desperatiškai siekia pasiekti teigiamą rezultatą iki metų pabaigos.
ES lyderiams kol kas nepavyko pasiekti susitarimo dėl biudžeto
Nesėkmė susitarti reikštų, kad įtemptos derybos nusikels į rinkimų metus visoje Europoje – visų svarbiausia, Prancūzijoje, kurios prezidentas padidino statymus pagrasindamas pasitraukti iš derybų, jei taip nutiktų.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį atsikirto kraštutinių dešiniųjų lyderei Marine Le Pen, apkaltinęs ją „arogancija“ dėl to, kad ji sukritikavo pastangas patvirtinti kitą ES biudžetą prieš Prancūzijos 2027 metų rinkimus.
Šiuo metu pagrindine favorite kitą pavasarį pakeisti E. Macroną laikoma M. Le Pen socialiniuose tinkluose biudžeto patvirtinimo siekį pasmerkė kaip „slaptą politinį manevrą, kuriuo siekiama sužlugdyti Prancūzijos žmonių demokratinę valią“.
Viršūnių susitikimo kuluaruose atkirsdamas E. Macronas apie M. Le Pen sakė: „Tai keista arogancija – elgtis taip, tarsi ji jau būtų atsakinga už Prancūzijos likimą, nes šiuo metu ji nėra išrinkta.“
Tai jau ne pirmas kartas, kai jiedu susikirto dėl biudžeto.
Praėjusį mėnesį E. Macronas aštriai pasisakė apie M. Le Pen – paragino ją „išlikti nuolankią“, kai ši pristatė planus mažinti Prancūzijos teikiamą pagalbą Ukrainai bei įnašą į ES.
„Nebijo“
Lyderiai beveik visus 2026-uosius ginčijosi dėl ilgalaikio biudžeto dydžio po to, kai Europos Komisija (EK) pasiūlė 2 trln. eurų išlaidų planą, kuriam dauguma sostinių nepritarė.
Naujausiu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininko A. Costos pasiūlymu buvo bandoma sušvelninti nesutarimus: siūlyta sumažinti biudžetą 204 mlrd. eurų ir įvesti mokestį skaitmeninėms įmonėms.
A. Costa prieš prasidedant deryboms ragino lyderius eiti į kompromisą, tačiau proveržio pasiekti nepavyko.
Vienoje pusėje vadinamųjų „taupiųjų“ šalių grupė, įskaitant įtakingąją Vokietiją ir Nyderlandus, pasivadinusi „Išmintinguoju septynetu“, spaudžia mažinti bendrą išlaidų sumą.
Vėliau žurnalistams F. Merzas sakė, kad Vokietija toliau sieks karpymų, o kelios bendramintės šalys nedalyvavo paskutiniuose viršūnių susitikimo posėdžiuose, siekdamos parodyti nepasitenkinimą ligšioline derybų eiga.
Tuo tarpu 17 Pietų, Vidurio ir Rytų Europos šalių, priklausančių „Sanglaudos draugų“ grupei, vis dar norėjo didesnio finansavimo žemės ūkiui ir regioninei plėtrai remti, o prie viršūnių susitikimo pastato protestavo šimtai ūkininkų.
Tačiau vėliau vykusioje spaudos konferencijoje A. Costa sumenkino susitikimo nesutarimus, pavadindamas tai „būtinu žingsniu“ derybų procese.
„Kiekvienas turėjo parodyti, kad nesutinka, ir suvaidinti šiek tiek politinio teatro“, – antrino vienas ES diplomatas.
Raginimas mažinti išlaidas sukėlė Prancūzijos pasipiktinimą – ji reikalauja daugiau lėšų ūkininkams ir tvirtina, kad Europai reikia didesnio finansavimo, norint atremti kylančius iššūkius.
Kreipdamasis į žiniasklaidą, E. Macronas teigė, kad biudžeto mažinimas yra „strateginė klaida“, galinti suvaržyti bloko pastangas investuoti tokiu pat mastu kaip ekonominiai konkurentai – Kinija ir JAV.
Artėjantys Prancūzijos rinkimai metė didelį šešėlį ant derybų.
„Potencialios M. Le Pen pergalės perspektyva ir jos pasekmės nuolat kirba kiekvieno galvoje“, – sakė vienas ES diplomatas.
Tačiau keli lyderiai tokią nuostatą atmetė – Austrijos kancleris Christianas Stockeris pareiškė, kad „tikrai nebijo rinkimų Prancūzijoje“.
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni taip pat sakė nematanti „griežto termino“ susitarimui pasiekti.
Sąsaja su Ukraina
Ir taip sudėtingą derybų procesą dar labiau apsunkino F. Merzo pasiūlymas bet kokį sprendimą susieti su visų 27 ES šalių susitarimu dėl paramos Ukrainai finansavimo.
Valstybių narių prašoma paremti papildomą 45 mlrd. eurų paskolą, skirtą padėti Ukrainai iki 2027 metų pabaigos, tačiau Praha, Budapeštas ir Bratislava nori išimties.
Ši trijulė, kuri atsisakė dalyvauti teikiant panašią milžinišką paskolą pernai, paprastai yra ES lėšų gavėjos, gaunančios daugiau lėšų nei įmokančios.
Tačiau F. Merzas pakartojo, kad laiko tai nepriimtinu dalyku, ir perspėjo: „Laikausi savo pozicijos, kad paramos Ukrainai naštą turi prisiimti visa Europos Sąjunga.“
[email protected], Užsienio naujienų skyrius
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