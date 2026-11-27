Tačiau valdantieji sako, kad per kelias savaites neįmanoma projektą pakoreguoti sumažinant deficitą, juolab, kad reikia atsižvelgti į valdžios duotus pažadus bei įvairių viduomenės grupių reikalavimus kelti atlyginimus.
Liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen korekcijas vadina kosmetinėmis, o konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad prirašydama naujų išlaidų Vyriausybė biudžeto projektą dar labiau pablogino.
Valdantiesiems priklausančių demokratų atstovas Algirdas Butkevičius apgailestavo, kad taisant projektą Vyriausybė ne tik nesumažino fiskalinio deficito, bet jį dar padidino, be to, nenumatė tvarių pajamų šaltinių.
Tuo metu socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad nepaisant didesnio deficito skola neišaugo. Be to, įgyvendinami pažadai dėl elektos kabelių projekto, kai kurių darbuotojų atlyginimų kėlimo.
„Valstietis“ Eimantas Kirkutis abejoja, ar per kelias savaites įmanoma biudžeto projektą pakoreguoti taip, kad būtų sumažintas deficitas.
Valdantieji: skola neauga, pažadai vykdomi
Biudžeto ir finansų komitete dirbanti R. Budbergytė teigiamai vertina tai, kad Vyriausybei pakoregavus biudžeto projektą neišaugo valstybės skola.
„Gerai, kad neauga valstybės skola, kad padidintas tas deficitas neaugina iš tiesų skolos“, – BNS teigė ji.
Parlamentarė mano, kad projektą Vyriausybė koregavo pagal išgales.
„Matyt, nusprendė, kad galima kažkiek pakoreguoti didinant mūsų biudžeto deficitą 0,1 procentinio punkto. Aš vertinu, kad tai yra tikrai tose ribose, kuriose mes galime apginti tą deficitą. Nes jis yra paveiktas ir pagrįstas tų priežasčių, kurios yra nuo mūsų nelabai priklausančios. Vertinu, kad tai yra geras žingsnis, teisingas žingsnis, nes nemanau, kad turėtumėm daugiau didinti biudžeto deficitą“, – aiškino R. Budbergytė.
Pasak jos, teigiamas dalykas ir tai, kad kiek padidintos algos kai kuriems biudžetininkams ir skirta 70 mln. eurų vadinamajam audrų paketui.
„Reikia kažką daryti su mūsų pažeidžiamumu. Kad mes per šitiek daug metų nesugebėjome susitvarkyti su mūsų elektros tinklais ir kad nors turime ir Energetikos ministeriją, ir kitas energetikos sektoriaus priežiūros institucijas, bet tokio jau lygio valstybei tiesiog tikrai apmaudu, bet tenka patirti žalą žmonėms ir kadangi po tos audros duotas tas pažadas“, – tvirtino socialdemokratė.
Kalbėdamas apie išaugusį deficitą, valdančiųjų koalicijai priklausančių „valstiečių“ frakcijos seniūnas Eimantas Kirkutis sakė, kad per kelias savaites jo drastiškai sumažinti nebuvo įmanoma, o pagrindinės viltys dedamos į rengiamą skolos suvaldymo planą.
„Vis dėlto per dvi savaites nesumažinsi 800–900 mln. eurų deficito nedarydamas kaip, pavyzdžiui, 2008 metais buvo daryta, naktinių reformų. Dedam dideles viltis į skolos suvaldymo planą, kuris bus ruošiamas pavasarį, po biudžeto – ten turėtų susidėlioti visi planai, kaip tą dalyką suvaldysim“, – BNS sakė jis.
Iš koalicijos partnerių – kritika
Demokratas A. Butkevičius apgailestavo, kad taisydama projektą Vyriausybė ne tik nesumažino fiskalinio deficito, bet jį ir padidino. Pasak jo, didelis deficitas buvo labiausiai kritikuojamas per pirmąjį biudžeto projekto svarstymą Seime.
„Aišku, neatitaisė (Vyriausybė – BNS) klaidos ir fiskalinio deficito skaičiavimuose, kurie prasilenkė ir su Europos Komisijos galutiniais jau pateiktais dokumentais, kurie nurodo 4,3 proc. Finansų ministerijos požiūris taip pat nesutampa nei su Lietuvos banko, nei su Valstybės kontrolės“, – BNS teigė politikas.
A. Butkevičiaus teigimu, netesėtas ir pažadas dėl naujų mokestinių įstatymų, kurie leistų gauti tvarių ilgalaikių pajamų, sumažinti deficitą ir lengviau padengti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus.
A. Butkevičius abejoja, kad iš planuojamų didinti cukraus, loterijų ir lošimų mokesčių pavyks surinkti norimų papildomų pajamų: „Tai nėra tvari ekonominė veikla, kuri tikrai tiek duos, kiek paskaičiuota.“
„Mes labai sparčiais tempais keliaujame į valstybės skolos augimą. Taip pat mūsų skolinimosi kaina sparčiausiai auga, finansiniai įsipareigojimai auga, o vis dėlto tvarių pajamų Vyriausybė kol kas nėra numačiusi“, – pridūrė A. Butkevičius.
Demokratė Agnė Širinskienė sako, kad frakcija, siekdama papildomo finansavimo statutinių pareigūnų atlyginimams, kurie Vyriausybės liko nepadidinti, registruos pasiūlymą tam skirti 35 mln. eurų.
„Matydami labai nemalonų siurprizą, kurį Vyriausybė pateikė, teiksime pasiūlymus biudžetui, siūlydami 35 mln. eurų skirti pareigūnų atlyginimui, kas patenkintų minimalius jų prašomus poreikius. Esam nusprendę frakcijoje ir pasiūlymai bus registruoti, o paskui bandysim sutelkti paramą pasiūlymams Seime“, – BNS sakė politikė.
Pareigūnų algų klausimą kaip esminį mažųjų koalicijos partnerių lyderiai išskyrė po šią savaitę vykusios koalicinės tarybos.
„Kai kurių mūsų kolegų palaikymą užtikrinti tikrai bus labai sudėtinga, nes žmonės vertina ir visumą. Mums patiems motyvuotis balsuoti, kada vienas iš pagrindinių reikalavimų yra neatlieptas, tikrai bus nelengva. Turim pripažinti, kad nemaža dalis mūsų prašymų Vyriausybės atliepta (...), bet pareigūnų klausimas tikrai yra labai svarbus ir negalim nereaguoti“, – sakė A. Širinskienė.
Parlamentarė pridūrė, kad papildomų lėšų pareigūnų atlyginimams galima būtų gauti ir iš energetkos įmonių viršpelnio mokesčio, ir iš alkoholio akcizų.
Ji sakė esanti nustebusi, kad papildomas finansavimas buvo rastas tik aplinkosaugos pareigūnams, nors koalicijos taryboje žadėta ieškoti lėšų tiek jiems, tiek kitiems pareigūnams.
„Lėšos yra surastos tik aplinkosaugos pareigūnams, visus kitus statutinius pareigūnus paliekant už biudžeto brūkšnio. Norėtųsi išgirsti ypač vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno paaiškinimus, kodėl taip įvyko“, – teigė A. Širinskienė.
Opozicija: biudžeto projektas dar labiau pablogintas
Opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen teigė, jog nepaisant kosmetinių pataisų, biudžetas iš esmės nepasikeitė.
„Tie pakeitimai, kaip ir galima buvo tikėtis, visiškai kosmetiniai, bet vis vien į deficito didėjimo pusę, kas buvo akivaizdu jau anksčiau. Biudžetas iš esmės nepasikeitė, tai kaip vertinau prastai, taip ir vertinu – jame yra didelės užprogramuotos rizikos ateičiai“, – BNS sakė politikė.
Anot jos, neramina ir tai, jog neįsiklausyta į statutinių pareigūnų poreikius dėl papildomų lėšų atlyginimams.
„Blogai vertinu, kad nerasta, bet, matyt, nėra iš kur surasti, nes taip yra suprojektuotas biudžetas, taip suplanuotos išlaidos, kad kitoms sritims skirta daugiau ir jau neberado galimybių“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Konservatorė G. Skaistė BNS apgailestavo, kad Vyriausybė ne tik neatsižvelgė į raginimus biudžetą koreguoti taip, kad jis jį atitiktų fiskalinės drausmės taisykles, bet dar situaciją ir pablogino.
„Tarptautinės institucijos ir vietinės – Valstybės kontrolė, Lietuvos bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Europos komisija – ragino taisyti biudžetą ir taisyti skubiai tam, kad jis atitiktų fiskalinės drausmės taisykles. Atrodo, kad ne tiktai nekreipiama dėmesio, bet apskritai biudžetas yra pablogintas – apie 130 mln. eurų naujų papildomų išlaidų yra į biudžetą įdėta vietoj to, kad būtų stengiamasi taupyti“, – kalbėjo G. Skaistė.
„Išlaidos papildomai praplėstos ir nieko nepadaryta dėl to, kad būtų pataisyti priekaištai, kuriuos išsakė dėl biudžeto klastojimo, dėl nuslėptų išlaidų ir prirašytų pajamų, kurios iš tiesų yra neegzistuojančios, tai jokių išvadų dėl to nebuvo padaryta“, – pridūrė ji.
Pasak parlamentarės, frakcija planuoja kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes, jos teigimu, biudžeto projektas neatitinka konstitucinio fiskalinės drausmės įstatymo.
„Tai, kad planas (biudžetinių įstaigų taupymo – BNS) yra išdėliojamas iki 2034 metų, kurį pavasarį planuoja pradėti rengti, tai tikrai ir planas vėluoja, ir plano įgyvendinimo ambicija. Manau, kad Europos Komisija su tokiais terminais tikrai nesutiks. Nes kažkada Lenkijai, kai buvo apie 5 proc. deficitas, buvo korekcijos terminas 4-5 metai, o mūsiškiai kažkodėl čia tikisi, kad jiems iki 2034 metų leis skolintis į valias. Tikėtina, kad tokiais tempais 2034 metais mūsų skola jau ir 70 proc. gali viršyti, nekalbant apie Mastrichto kriterijus“, – kalbėjo G. Skaistė.