Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad patobulintame biudžeto projekte ir toliau nepakankamai įvertinamos būsimos valstybės išlaidos, o realus biudžeto deficitas esą yra slepiamas.
„Matome, kad nuosekliai laikomasi principo „po manęs – nors ir tvanas“, dirbtinai slepiamas didesnis deficitas, nepakankamai įvertinamos būsimos išlaidos ir sparčiai auganti valstybės skola“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.
„Todėl pradedame rengti ir pradėsime rinkti parašus kreipimuisi į KT dėl fiskalinės drausmės bei atsakingo biudžeto valdymo principų pažeidimų“, – pridūrė konservatorių lyderis.
Opozicija kritikuoja patobulintą biudžeto projektą, konservatoriai žada kreiptis į KT
Buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė teigia, kad Vyriausybė, nepaisydama šalies ir tarptautinių institucijų rekomendacijų, ne tik neišsprendė anksčiau įvardytų biudžeto projekto problemų, bet ir numatė papildomų išlaidų.
„Valstybės kontrolė, Lietuvos bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos Komisija ragino Vyriausybę taisyti biudžetą ir skubiai imtis veiksmų valstybės skolos augimui suvaldyti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė G. Skaistė.
„Net nebandė ištaisyti institucijų identifikuotų problemų, dėl kurių biudžete piešiamas gražesnis valstybės finansų vaizdas, nei yra iš tikrųjų. Pernelyg optimistinės pajamų prognozės ir nenumatytos būtinos išlaidos liko“, – teigė parlamentarė.
Jos skaičiavimais, patobulintuose valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektuose iš viso numatyta 129 mln. eurų papildomų išlaidų, tuo metu papildomų pajamų rasta vos už 24 mln. eurų.
G. Skaistė taip pat kritikuoja Vyriausybės siekį prie 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficito ribos sugrįžti iki 2034 metų. Anot parlamentarės, tokiu tempu augant valstybės skolai, iki tol ji gali pasiekti ir 70 proc. BVP.
„Kol kas vienintelis konkretus Vyriausybės sprendimas, kaip mažinti biudžeto deficitą, – jį dar padidinti. O kada ir kaip už tai sumokėsime, žada sugalvoti pavasarį“, – aiškino buvusi finansų ministrė.
Patobulintą biudžeto projektą kritikuoja ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, nepaisant finansų ministro Taurimo Valio teiginių apie išliekančią stabilią valstybės skolą, biudžeto projekte trūksta nuoseklumo ir realistiško planavimo.
„Priešingai nei apetito išlaidauti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė liberalų lyderė.
ELTA primena, kad penktadienį Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui. Jame numatomas 3,9 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas – 0,1 procentinio punkto didesnis nei pirminiame variante, o prognozuojama valstybės skola nesikeičia ir siekia 48,2 proc. BVP.
Palyginti su pirminiu projektu, planuojamos valstybės biudžeto pajamos kitais metais didėja 23,9 mln. eurų, išlaidos – 66,9 mln. eurų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) lėšas.
Siekdama suvaldyti augantį valstybės biudžeto deficitą ir skolą, Vyriausybė penktadienį taip pat sutarė įpareigoti ministerijas atlikti joms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo bei jų vykdomų funkcijų peržiūrą.