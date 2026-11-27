„Čia įprasta konservatoriams praktika. Ši Vyriausybė apskųsta kaip neteisėta Vyriausybė Konstituciniam Teismui, dabar galimai bus apskųstas biudžetas. Skųsti turbūt yra labai lengva, nesudėtinga“, – žurnalistams penktadienį Jonavoje sakė premjeras.
Jis taip pat teigė iš konservatorių pasigedęs konkrečių pasiūlymų biudžetui.
„Aš lankydamasis frakcijoje klausiau kito klausimo ir kol kas jokių pasiūlymų negavau. Ką siūlot? Kaip siūlot deficitą mažint? Pasiūlymo kol kas, žinot koks atsakymas: „čia Vyriausybės galvos skausmas turi būt“. Ačiū už galvos skausmą, iš tikrųjų ta galva ir skauda, bet skųsti yra lengva, patarti, padėti, palaikyti turbūt sudėtingiau. Čia yra politinio žaidimo elementas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Vyriausybei penktadienį patvirtinus pakoreguotą kitų metų biudžeto projektą su 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitu, opozicijai priklausantys konservatoriai ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl fiskalinės drausmės pažeidimo.
Vyriausybė penktadienį patvirtino pakoreguotą kitų metų biudžeto projektą, numatantį, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,9 proc. BVP.
Finansų ministerija nurodo, kad projektas parengtas neatsižvelgiant nei į Valstybės kontrolės išvadą, kad planuojamos grynosios išlaidos neatitinka nacionalinių ir ES fiskalinės drausmės taisyklių, nei į Europos Komisijos projekto vertinimą.