Tyrimo duomenimis, daugiau kaip pusė nuo 2025 metų spalio iki 2026 metų rugsėjo užfiksuotų incidentų buvo nukreipti prieš kritinę infrastruktūrą, ypač – gynybos pramonės ir transporto srityse. Vyriausybė Maskvoje nuolat atmeta Vakarų valstybių kaltinimus dėl visoje Europoje vykdomos diversijų kampanijos.
Tyrimas: Europoje daugėja Rusijai priskiriamų diversijos aktų, pagrindiniai taikiniai – Vokietija ir Lenkija
Vienas pagrindinių išpuolių taikinių yra logistikos centrai, nes jie itin svarbūs aprūpinant Ukrainą. Pavyzdžiui, rugpjūčio 4 d. Leipcigo oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo „Antonov“ buvo aptiktas sprogmenimis užtaisytas dronas. Tyrėjai įtaria, kad netrukus po to kitas dronas susidūrė su DHL krovininiu lėktuvu. Šis oro uostas NATO ir Ukrainai yra svarbus karinių krovinių paskirstymo centras.
IISS duomenimis, nors daugumą diversijos aktų ir toliau vykdo nepatyrę užverbuoti asmenys, dabar esama ir geriau parengtų vykdytojų, naudojančių sudėtingesnius metodus, pavyzdžiui, savadarbius sprogstamuosius užtaisus su laikmačiais ir nuotolinio detonavimo įtaisais.
„Nors sulaikymai pašalina įgaliotinius, labai mažai tikėtina, kad jie atgrasys juos valdančias Rusijos žvalgybos tarnybas“, – teigiama tyrime.
Antradienį Jungtinė Karalystė įspėjo su Ukrainos kariuomene bendradarbiaujančias gynybos pramonės įmones apie padidėjusią Rusijos diversijų grėsmę. Rusijos ambasada Londone tada pareiškė, kad Rusija neturi nei planų, nei priežasčių, nei ketinimų atakuoti Jungtinę Karalystę.
Praėjusiais metais Jungtinėje Karalystėje keli vyrai buvo įkalinti dėl padegimo išpuolio prieš su Ukraina susijusią įmonę. Įtariama, kad tai padaryta Maskvos nurodymu.
Be to, rugsėjį vienam vyrui buvo pareikšti kaltinimai dėl to, kad jis esą perdavė Rusijos žvalgybai informaciją apie dronų gamyklą.
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