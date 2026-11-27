Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo propagandos ekspertas Viktoras Denisenko.
Ar dezinformacijos dabar yra daugiau?
Atrodo, kad dabar informacinėje erdvėje gana dažnai galima surasti įvairiausių įrašų, naratyvų, istorijų, kurios yra naudingos Rusijai. Kaip atrodo mūsų informacinė erdvė? Ar tikrai tos dezinformacijos dabar yra daugiau? Kaip viskas vyksta?
V. Denisenko: Toks klausimas, į kurį paprastai, ko gero, neatsakysi. Kaip atrodo mūsų informacinė erdvė? Viena iš problemų – ją iš tikrųjų sunku apibrėžti. Jeigu iki interneto eros buvo gana aišku – yra nacionalinės sienos ir nacionalinė informacinė erdvė, apibrėžta per kalbą, per tam tikras žiniasklaidos ar informacijos priemones, kurios platinamos toje teritorijoje, ir atitinkamai valstybė turi kontrolės svertus.
Tarkime, išduoda licencijas, atšaukia licencijas ar taiko tam tikras baudas, jeigu pažeidžiama žurnalistinė etika ar visuomenės informavimo principai. Šiandien kyla klausimas, kaip aprašyti tą patį internetą kaip informacinę erdvę. Įsivaizduokime, mes turime naratyvą, kuris buvo parašytas rusų kalba, per automatinio vertimo programėlę išverstas į lietuvių kalbą ir fiziškai patalpintas kur nors serveryje, tarkime, Tailande.
Tai kokiai informacinei erdvei priklauso tas tekstas? Atsakymas nėra paprastas ir atitinkamai tos informacinės erdvės reguliavimas yra sudėtingas. Galima kalbėti, kad šiandien egzistuoja daugiau dalykų. Dar ir dirbtinis intelektas – ką jis keičia, tai galimybę labiau adaptuoti naratyvą. Jeigu anksčiau galėjo būti taip, kad kažkoks internetinis trolis gali parašyti žinutę, bet nelabai išmano Lietuvos realijas, nelabai gali adaptuoti tą žinutę Lietuvos informacinei rinkai.
Kai mes ją pamatydavome, galėdavome pastebėti ir logines klaidas, ir tai, kad ji neatitinka mūsų realijų. Šiandien galima dirbtinio intelekto paklausti, kaip Lietuvoje veikia viena arba kita sistema, kaip tai atrodo, ir padaryti tą žinutę pakankamai realistišką.
Ar lietuviai atsparūs informacinėms atakoms?
O patys Lietuvos žmonės – kiek mes esame atsparūs informacinėms atakoms, propagandai? Kaip mūsų žmonės į tai reaguoja?
V. Denisenko: Skirtingi tyrimai iš tikrųjų rodo skirtingus dalykus ir skirtingus aspektus. Mes labai dažnai tradiciškai kalbame apie tai, kad esame pakankamai atsparūs, ir tam tikri tyrimai tai rodo. Pirmiausia, kas lemia mūsų tam tikrą atsparumą dezinformacijai, propagandai? Mes žinome, kad šitas reiškinys egzistuoja. Mes Lietuvoje sutarėme, kad jis egzistuoja ir politiniu, ir visuomeniniu lygmeniu.
Žmonės girdi apie tai, jie gauna informaciją, kaip tai funkcionuoja. Net ta pati žiniasklaida, kai apie tai kalbama, atlieka šviečiamąją funkciją. Kita vertus, buvo tyrimas, kuris parodė, kad, deja, Lietuvos gyventojai yra tarp tų, kurie rečiausiai tikrina informaciją. Kas atrodytų paradoksalu. Mes žinome, kad iššūkis yra, kad reikalinga informacinė higiena, bet Europos Sąjungos mastu mes tikrai nesame pirmūnai šiuo požiūriu.
Aš sakyčiau, kad, ko gero, tam tikras atsparumo lygmuo egzistuoja ir jis net geresnis negu Vakarų Europoje, nes tas iššūkis yra arčiau mūsų ir politiškai jis mums yra reikšmingesnis dėl mūsų geopolitinės padėties. Bet, kita vertus, man susidaro toks įspūdis, kad kartais mes tiesiog patys save nuraminame, sakome, kad mes žinome, mes sugebame atpažinti, mes esame atsparūs, ir nusiraminame. Bet iš tikrųjų tai dar neparodo mūsų atsparumo.
Tai nors esame atsparūs, tiesiog mažiau tikriname informaciją ir tada, tikriausiai, natūraliai tas atsparumas gali mažėti.
V. Denisenko: Galima sakyti taip, nes vienas iš informacinės higienos principų, tai skamba kaip toks lozungas, yra tikrinti informaciją. Aš visada pabrėžiu, kad svarbu tikrinti svarbią informaciją ir svarbu tikrinti informaciją prieš ja pasidalijant, tarkime, socialinėje medijoje. Svarbu tikrinti tą informaciją, kuri gali turėti tiesioginį poveikį mūsų gyvenimui, sveikatai, o galbūt ir gyvybei.
Aš tikrai neturiu iliuzijos, kad žmogus turėtų tikrinti kiekvieną informacijos vienetą, kuris patenka į jo akiratį, nes su dabartiniais informaciniais srautais tai būtų tiesiog neįmanoma. Tada visas žmogaus gyvenimas, ko gero, būtų skirtas tik informacijos tikrinimui.
Žinoma, aš nekalbu apie tokį utopinį vaizdą, bet apie situaciją, kai iš tikrųjų pamatome informaciją, kuri sukelia abejonių ir kuri yra svarbi. Ją vertėtų patikrinti. Visada vertėtų patikrinti, ar ta informacija atitinka tikrovę, ar yra tikra, jeigu žmogus planuoja ja pasidalyti socialinėje medijoje.
Ko gero, netgi galima pasakyti, kad gal didesnis iššūkis yra ne pati dezinformacija, bet panašus reiškinys, kuris vadinasi misinformacija, arba angliškai „misinformation“, kai žmogus, įsitikinęs, kad dalijasi tikra žinia, iš tikrųjų dalijasi netikromis naujienomis, melagienomis. Žmogus neturi blogos intencijos, jis mano, kad viską daro teisingai, bet, taip sakant, padeda dezinformacijos leidėjams.
Ar žmonės išlaikė dezinformacijos testą?
Po šio savaitgalio incidento kai kurie ekspertai teigia, kad vis dėlto dalis žmonių nesilaikė informacinės higienos reikalavimų. Jūs sutiktumėte su šiuo teiginiu? Kokią žalą tai daro?
V. Denisenko: Ko gero, sutikčiau. Galima galbūt šiek tiek kritiškai pažiūrėti ir į valstybės komunikaciją. Prisimenant tyrimą, kurį jau minėjau, tyrimas parodė, kad Kremliaus dezinformacijos ir propagandos šaltiniai pradėjo naudoti žodį „paleidimas“, cituodami Lietuvos oficialius atstovus, kai buvo paneigimas, kad kažkoks dronas buvo paleistas.
Faktiškai mes jiems pateikėme tam tikrą naratyvą, kuriuo jie sugebėjo manipuliuoti. Visų pirma, pirminiuose pranešimuose Kaliningrade nebuvo teiginių, kad dronas paleistas iš Lietuvos teritorijos. Mes paneigėme, kad jis paleistas iš Lietuvos teritorijos, ir tai atvėrė galimybę. Jie tada sako: kodėl jie taip teigia? Gal jie iš tikrųjų paleido, bet dabar nenori to pripažinti?
Tai parodo, kad komunikacijos preciziškumas yra labai svarbus, kad jokiu būdu nepadėtume kitai pusei vykdyti jos darbo. Dėl pasidalijimo ir misinformacijos – iš tikrųjų mes gyvename socialinės medijos laikais ir pakankamai natūrali žmonių reakcija, kai jie kažką mato, kažkas svarbaus ar reikšmingo vyksta, kas sukelia stiprias emocijas, gal net tą pačią baimę, – kažkuo pasidalyti, pakomentuoti ir panašiai.
Šitas atvejis buvo dar viena pamoka. Nežinau, kiek dar mes tų pamokų turėsime ir kiek išmoksime, bet tokia pamoka, kad, ko gero, neverta skubėti, neverta skubėti daryti kažkokių išvadų, neverta skubėti kažkuo dalytis, ypač neturint patvirtinimo, neturint patikimos informacijos ir net tiksliai nežinant, kas vyksta.
Ar institucijos pakankamai greitai reaguoja į įvykius?
Jūs paminėjote valdžios institucijų komunikacijos preciziškumo svarbą, kad nebūtų suteikta galimybė kitai pusei tą informaciją iškreipti. Ką dar įžvelgiate institucijų komunikacijoje? Ar pakankamai greitai buvo sureaguota, kažkas paneigta? Kaip jūs viską matote?
V. Denisenko: Man atrodo, kad bendrai reaguojama buvo pakankamai greitai. Galima ginčytis, galima įsivaizduoti tokį lūkestį, kad ta reakcija turi būti tiesiog žaibiška, bet realybėje yra žymiai sudėtingiau. Aš galiu prisiminti kitą atvejį, kai DHL „Boeing“ nukrito Vilniuje ir kai irgi buvo labai skubama susieti ir sakyti, kad čia yra Rusijos diversija, hibridinio karo pavyzdys. Vėliau paaiškėjo, kad, kiek aš atsimenu oficialias išvadas, visgi tai buvo žmogiškoji klaida, tai yra piloto klaida.
Vienas dalykas, o kitas dalykas – aš atsimenu, kai žmonės iš karto socialinėje medijoje pradėjo piktintis ir reikalauti, kodėl nėra informacijos. Ten buvo praėję apie 20 minučių, pusvalandis. Mes esame pripratę, kad dabar yra XXI amžius, informacinis amžius, ir informacija atsiranda žaibiškai. Bet tam, kad paskleistum informaciją, ją reikia surinkti, reikia išsiaiškinti, kas gi nutiko.
Faktas yra tas, kad žaibiškai, greičiausiai, pirmiausia atsiranda dezinformacijos naratyvai. Dezinformacijoje nereikia rinkti jokios informacijos, dezinformacijai nereikia daryti jokio rimto darbo. Viskas remiasi fantazija. Todėl, kalbant apie tą reakciją, aš manau, kad ji buvo pakankamai greita, atsižvelgiant į situaciją, atsižvelgiant į tai, kad vienas dalykas, ką paskelbė, tarkime, Kaliningrado gubernatorius, bet kitas dalykas – surinkti informaciją, kas ir kaip yra iš tikrųjų, ar kažkas fiksuojama.
Juo labiau kad mes patys žinome, jog tų dronų pasitaiko, kartais jie užklysta į mūsų teritoriją, kartais ir mes skelbiame oro pavojų. Tai yra dalis mūsų realybės. Viena vertus, tai yra ir kritika, kita vertus, aš suprantu, kad tokioje įtemptoje situacijoje pasiekti tą komunikacijos preciziškumą ne visada būna lengva.
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