Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu Valdu Lukoševičiumi.
Pasakė kiek už šildymą teks mokėti lapkričio mėn.
Gavę pirmąsias sąskaitas už spalį, žmonės džiaugiasi, kad mėnuo buvo pakankamai šiltas ir sąskaitos neišgąsdino. Tačiau girdime, kad lapkritį jos dar augs. Kiek tikėtina, kad sąskaitos padidės?
Sąskaitas lemia du veiksniai – šilumos kaina ir suvartojimas. Apie šilumos kainą galime pasakyti tiksliai: palyginti su spalio mėnesiu, ji didėja apie 14 proc.
Antrasis veiksnys – šilumos suvartojimas. Kiek jis bus didesnis, palyginti su praėjusių metų lapkričiu ar šių metų spaliu, sunku pasakyti. Tačiau jeigu darytume prielaidą, kad šių metų lapkritis bus toks pat šaltas kaip praėjusių metų, vidutinė šildymo sąskaita, palyginti su spaliu, turėtų padidėti apie 14 proc. O palyginti su praėjusių metų lapkričiu – apie 33 proc. Didžiąją šio padidėjimo dalį lemia atsiradęs viso tarifo PVM, kurio prieš metus nebuvo.
Turime tokius skaičiavimus: 60 kv. m nerenovuoto buto gyventojams už spalį reikėjo mokėti 26 eurus, o už lapkritį sąskaita gali siekti 102 eurus. Ar iš tiesų galima tikėtis tokio didelio šuolio?
Tai labai lengva paaiškinti. Vienas laipsnis lauko temperatūros pokyčio lemia apie 5 proc. šilumos suvartojimo pokytį. Vadinasi, jeigu temperatūra nukrinta, pavyzdžiui, 5 laipsniais, šilumos suvartojimas padidėja apie 25 proc., o tai tiesiogiai atsispindi sąskaitoje.
Kadangi kartu gerokai padidėjo ir šilumos kaina, abu šie veiksniai lemia galutinį sąskaitos dydį. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad sąskaitos labai skiriasi renovuotuose ir prastos kokybės, nerenovuotuose pastatuose.
Brangiausia šiluma laukia mažesnių savivaldybių gyventojų
Kuriuose Lietuvos miestuose šildymas šiemet bus brangiausias, o kuriuose – pigiausias?
Šie skirtumai jau daugiau ar mažiau nusistovėję, tačiau šiemet jie tikriausiai išryškės dar labiau.
Brangiausia šiluma bus mažose savivaldybėse, kuriose veikia nedidelės įmonės ir šilumos gamybai vis dar naudojama palyginti daug gamtinių dujų. Pavyzdžiui, Nemenčinėje ir kai kuriuose kituose rajonuose, kuriuose veikia smulkios komunalinės įmonės, šilumos kaina gali siekti iki 20 ct už kilovatvalandę.
Tuo tarpu didieji, o ypač vidutinio dydžio miestai, turintys gana kompaktiškas šildymo sistemas ir didelį vartotojų tankį, turės mažiausias šilumos kainas.
Jau ne vienus metus matome nusistovėjusius skirtumus. Tarp miestų, kuriuose šiluma pigesnė, galima išskirti Uteną, Mažeikius, Tauragę, Šiaulius ir kitus panašius miestus. Jų šildymo sistemos gana kompaktiškos, o šilumos realizavimo apimtys pakankamai didelės.
Girdime prognozių, kad po Naujųjų metų šildymas dar brangs. Kiek tikėtinas papildomas kainų augimas?
Šilumos kaina jau daug nebedidės, nes į lapkričio mėnesio šilumos kainas įskaičiuotos gana brangios biokuro ir gamtinių dujų kainos. Todėl sausį sąskaitų dydį daugiausia lems klimatas – kuo šalčiau bus, tuo didesnės bus sąskaitos.
Pats šilumos energijos vieneto tarifas galėtų padidėti daugiausia keliais procentais. Jeigu lygintume šilumos kainą prieš metus ir šių metų sausį, jau dabar matyti, kad padidėjimas sieks apie 20 proc.
Ar dar yra galimybių amortizuoti šilumos kainų augimą ir sumažinti gyventojų sąskaitas?
Šilumos kainas dabar iš esmės lemia biokuro kainos. Matome, kad pastarąsias dvi savaites biokuro aukcionuose kainos nebekyla, o net šiek tiek mažėja. Tai suteikia vilties, kad šilumos energijos vieneto kaina daugiau nebedidės.
Ar dėl išaugusių šildymo sąskaitų gali padaugėti gyventojų, kurie nepajėgs laiku už jas sumokėti?
Šildymo sąskaitos buvo panašaus dydžio ir per energetikos krizę, taip pat gana didelės jos buvo ir praėjusią žiemą.
Vėluojančių atsiskaityti gyventojų skaičius tiesiogiai susijęs su šildymo sąskaitų dydžiu. Tais mėnesiais, kai pasiekiamas didžiausias sąskaitų pikas, paprastai padaugėja ir vėluojančių atsiskaityti vartotojų.
Vis dėlto tai nėra didelė problema, nes iki vasaros ar net per vasarą dauguma gyventojų įsiskolinimus padengia. Be to, šilumos tiekimo įmonės ypatingais atvejais gali sudaryti ilgalaikius atsiskaitymo atidėjimo susitarimus su gyventojais.
Žinoma, tokia situacija nėra skatintina, tačiau paprastai gyventojai atsiskaito vėliau, o vėluojančių mokėtojų skaičius priklauso nuo šildymo sąskaitų dydžio.
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