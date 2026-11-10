Štai kokias mokesčių lengvatas gali naikinti ir kam teks mokėti daugiau: „Atėjo laikas“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu Tomu Tomilinu.
Kokių mokestinių lengvatų gali nelikti?
Valdžia užsimojo atsisakyti kai kurių lengvatų, kurios valstybei kainuoja beveik 4 milijardus eurų. Kurių lengvatų gali nelikti ir link ko labiau linkstama?
Tiesiog lauksime, kol Finansų ministerija pateiks savo matymą ir planą, nes kol kas mums pateiktas tik sąrašas. Jame yra gyvybės draudimo, dividendų ir kitos lengvatos, bet tai nereiškia, kad šiuos sprendimus priimsime aklai. Man labai patiko socialdemokratų pasiūlymas periodiškai peržiūrėti lengvatas, nes jos privalo turėti socialinę prasmę.
Pavyzdžiui, PVM lengvata periodiniams leidiniams turi socialinę prasmę – žinome, kad žmonės mažiau skaito vietos spaudą, todėl šią lengvatą tikrai reikia išlaikyti. Taip pat kalbos nėra dėl lengvatos vaistams – ją išlaikyti reikia. Tačiau dėl kito pusšimčio lengvatų galbūt atėjo laikas kažką pakoreguoti.
Koalicijos taryba jau priima sprendimus. Ką konkrečiai iš savo pusės siūlytumėte naikinti ar keisti?
Aš asmeniškai negaliu siūlyti, nes tai iškart būtų traktuojama kaip mūsų demokratų pasiūlymas. Iš mūsų pusės tokio sąrašo nėra – lauksime Finansų ministerijos vizijos. Galbūt kai kurias lengvatas panaikinsime ne šiemet, o po metų ar dviejų. Labai tikiuosi per koalicijos posėdį pamatyti ilgalaikį planą, galbūt net iki 2030 metų, kaip suvaldyti valstybės finansus, nes kiti metai gali būti su šiokiu tokiu deficitu.
Pritariate argumentams, kad reikėtų pakoreguoti ir šeimos paketo išlaidas. Ką konkrečiai turite omenyje?
Čia labai paprasta, yra ta nelemta kuprinė, kurią siūlo, bet kiek girdėjome visų partijų atstovų – ypač dirbančių vienmandatėse ir regionuose – savivaldybės jau turi tas priemones. Tai tikrai nėra pirmo būtinumo klausimas, o 20 milijonų eurų yra rimtas skaičius, kurį galima sutaupyti arba nukreipti į kitas svarbias programas.
Džiaugiamės, kad pavyko sutarti dėl demokratų siūlymo – 100 proc. vaiko priežiūros išmokų mokėjimas paankstinamas nuo kitų metų liepos. Tai kur kas prasmingiau. Taip pat diskutuojama dėl vasaros stovyklų – ten irgi reikėtų ieškoti taupymo. Tačiau pasiūlytas papildomas motinų pensijos draudimas vaiko priežiūros metu, skaičiuojamas ne nuo minimalios, o nuo vidutinės algos, yra labai rimta priemonė, kuriai būtina pritarti.
Nauji biudžeto šaltiniai ir Valstybės kontrolės prognozės
Ekonomistai tikina, kad Lietuva privalo ne tik mažinti išlaidas, bet ir didinti biudžeto pajamas. Kaip matote šios problemos sprendimą?
Mes pasiūlėme 14 pozicijų, kurios papildo biudžetą šimtamilijoninėmis sumomis. Konkrečių skaičių anonsuoti dar negaliu, kol nėra galutinio sutarimo koalicijoje. Šiandien žinau, kad kartu su biudžetu bus priimamas azartinių lošimų įstatymas, atnešantis 36 milijonus eurų. Taip pat numatomos cukraus mokesčio korekcijos – šį mokestį siūlėme dar prie praėjusios reformos. Tuomet buvo daug triukšmo, bet įvedėme, turime pinigus biudžete ir jokio triukšmo nėra. Po šios korekcijos gausime dar apie 24 milijonus eurų. Iš to ir susideda biudžetas – čia 20 , čia 30, čia 50 ar 100 milijonų eurų ir žiūrime – nebeturime deficito.
Valstybės kontrolė sako, kad Finansų ministerija žiūri per daug optimistiškai ir kad teks skolintis dar daugiau. Ar esate sutarę dėl ribos, kiek galima skolintis?
Valstybės kontrolė dar nevertino mūsų darbo grupės ir koalicijos pastangų ieškoti papildomų šaltinių. Kol kas nėra ką vertinti, nes niekas neanonsuota, bet kai sutarsime, pati Valstybės kontrolė koreguos savo prognozes. Jei papildomų šaltinių nebūtų, tai būtų didžiulė mūsų darbo spraga, bet kol kas viskas klostosi gera linkme. Kiti koalicijos partneriai taip pat ateina su savo šaltiniais.
Būsimi sprendimai nebus lengvi, nes kiekviena lengvata ir kiekvienas papildomas mokestinis šaltinis sukelia daug triukšmo bei manipuliacijų. Visi kritikuos: vieni sakys, kad biudžete per mažai pinigų, kiti – kad per daug taupome ir kažką skriaudžiame. Svarbiausia padaryti socialiai teisingus sprendimus, kad mažiausiai nukentėtų mažiausiai uždirbantys arba vidutines pajamas gaunantys gyventojai.
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