Kas vyksta Europoje su skrydžiais ir ar dar saugu skraidyti lėktuvu? NKVC vadovas: „Apskritai pasaulyje neramu“

Kiek tikėtina, kad lėktuvuose išties gali būti bombų? Ir ar saugu dabar skristi? Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku.
Šią savaitę jau tris kartus oro erdvėje susisiekimą trikdė įvairūs pranešimai dėl to, kad lėktuvuose esą įdėtos bombos. Tai kas čia darosi?
Aš manau, kad kol kas dar sunku pasakyti, kas vyksta – ar čia yra kažkoks valstybinis užsakymas, ar veikia pavieniai žmonės. Turbūt didžiausia problema yra nevienodų procedūrų taikymas ir nevienodų protokolų turėjimas. Kalbu tiek apie pačius oro uostus, tiek apie aviakompanijas: jeigu šioje vietoje būtų vieningumas, tuomet turėtume bendrą reagavimo algoritmą.
O dabar įvyko toks nesusipratimas, nes vienos šalys vertina rizikas vienaip, kitos – kitaip, todėl ir kyla toks neapibrėžtumas. Manau, kad kuo daugiau šio neapibrėžtumo, tuo labiau tai skatina tokių incidentų organizatorius veikti ir bandyti sukelti mums visiems naujų trikdžių, kad Europoje gyventi būtų nepatogu.
Bet ir Lietuvoje yra buvę panašių grasinimų. Tai ar mes tiesiog nereagavome, ir kada buvo tie panašūs grasinimai?
Tų grasinimų, aišku, visą laiką pasitaiko nemažai. Kuo daugiau grasinimų įvyksta vienu metu, tuo mažesnė tikimybė, kad grasinimas yra realus. Kai bandoma sukelti paniką, stengiamasi visais kanalais ištransliuoti grasinimo žinutę, bet greičiausiai už to nieko nestovi.
Mūsų procesai, procedūros ir protokolai yra pakankamai griežti. Tiek mūsų oro uostas, tiek kitų kritinės infrastruktūros objektų valdytojai grėsmes kiekvieną kartą vertina atskirai. Tų grasinimų visuomet pasitaiko – pavyzdžiui, prieš pusantrų metų būdavo įvairiausių telefoninių skambučių. Šios bangos metu mes neturime informacijos, kad Lietuva būtų sulaukusi tokių grasinimų.
Saugumas skristi nesumažėjo
O ar galima padaryti kokį nors apibendrinimą pagal šalis, iš kurių kyla lėktuvai, pagal oro linijas ar pagal kryptis, kurios dabar sulaukia šių grasinimų?
Tokios sistematikos iš tikrųjų nematome, nes diapazonas labai didelis – nuo Didžiosios Britanijos iki Bulgarijos ir viskas, kas yra tarp jų. Ar konkretus taikinys yra tam tikros aviakompanijos, ar geografinė lokacija – kol kas tokių sistemingų įžvalgų nėra. Dėl užsakovų taip pat vyksta tyrimas. Manau, artimiausiu metu pamatysime, kas už to stovi.
Kiek dabar apskritai yra saugu skraidyti?
Aš manau, kad saugumas dėl to nepakito – nei užvakar, nei vakar, nei šiandien. O budrumo lygį mes, aišku, pamatėme. Tikrai nėra išankstinių žinių apie tai, kad teroristinės organizacijos ar tam tikros valstybės bandytų suorganizuoti išpuolius. Yra pavieniai incidentai, į kuriuos sureagavimas, kaip minėjau, nebuvo pakankamai koordinuotas, todėl šalyse matėme tam tikrą pasimetimą ir paniką.
Ar gebame apsiginti nuo hibridinių grėsmių?
Pastaruoju metu girdėjome ir apie kitokius išpuolius – vadinamąsias šaldytuvų atakas. Kai kuriose šalyse parduotuvėse buvo paveikti šaldytuvai ir sugadintas maistas, bet taip pat Prancūzijoje buvo nusitaikyta ir į nacionalinį kraujo centrą.
Mes esame įvertinę ir Lietuvos situaciją. Turime informacijos iš mūsų prekybos centrų ir esame patikinti, kad nė vienas mūsų prekybos centras nebuvo atakuotas vienaip ar kitaip. Taisyklė labai paprasta – jeigu neatnaujinta šaldytuvų arba juos aptarnaujančių siurblių programinė įranga, tai reikia padaryti. O jeigu kyla neapibrėžtumas, paprasčiausiai nereikėtų naudoti interneto nakties metu, kai nėra darbuotojų – taip apsisaugoma.
O kiek mes esame pasiruošę, kalbant apie kraujo centrus ar kitas svarbias vietas?
Dėl kraujo centrų dar negaliu atsakyti, nes to kol kas nevertinome, bet dėl prekybos centrų įvertinimas padarytas, atnaujinimai atlikti. Jeigu yra bent koks rizikos elementas dėl galimo kibernetinio poveikio, tuo metu paprasčiausiai išjungiamas internetas ir taip apsisaugoma.
Ko dar galime tikėtis artimiausiu metu?
Įvairiausių grėsmių diapazonas iš tikrųjų labai platus. Mes tikrai negyvename tokioje taikoje, kaip prieš 15 metų. Turime šiuos incidentus. Apskritai pasaulyje neramu – bet kurią akimirką vyksta apie 100 ir daugiau karinių konfliktų. Aišku, Europa visada gyveno daug saugiau, bet turime karą Ukrainoje. Todėl šiomis aplinkybėmis galima sulaukti bet ko. Svarbiausia – ruoštis, koordinuoti veiksmus, atlikti vertinimus, kad visuomenė būtų budri ir, įvykus incidentui, visi vieningai į jį reaguotume.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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