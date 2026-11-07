Vilniaus meras atsakė į kritiką dėl spūsčių: „Užsiimu platinimu, ne siaurinimu“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Vilniaus meru Valdu Benkunsku.
Miestas pradėjo platinti išvažiavimą prie Gariūnų Kauno kryptimi, nors ekspertai apie šią problemą kalbėjo seniai. Kodėl to nepadaryta anksčiau?
Šį klausimą galėjo išspręsti ir anksčiau dirbę ministrai bei merai. Tai nėra miesto teritorija – šis išvažiavimas yra valstybinės reikšmės autostrados dalis. Ne vienerius metus baksnojome, kad šią vietą būtina išplatinti dėl evakuacijos ir kasdienių spūsčių, tačiau nesulaukę valstybės dėmesio ėmėmės iniciatyvos patys ir iš esmės darome tą darbą už valstybę. Gavome įgaliojimą iš „Via Lietuvos“, pasiruošėme ir per tris mėnesius darbus atliksime.
Girdėti priekaištų, kad spūstys čia susidaro dėl pačios savivaldybės leistos verslo plėtros. Ar tai tiesa?
Tai tikrai nesusiję. Tai yra magistralinis kelias iš miesto ir tiesiog eismo „butelio kakliukas“ – viena juosta, kur nepaisant visko automobiliai slenka lėtai. Reikalinga antra juosta. Kodėl ši vieta nebuvo sutvarkyta darant aplinkines jungtis, šiandien nebesvarbu – mano tikslas yra tai padaryti dabar.
Gariūnų viaduko statybų procesas
Susisiekimo ministras teigia, kad spūstis sukelia ne pati išvažiavimo atkarpa, o Gariūnų sankryža. Ar išvažiavimo platinimas duos naudos?
Tai kompleksinis sprendimų ratas. Išplatinimas duos aiškų efektą iš karto – kirtus sankryžą eismas nebestos, o atsiradusi antra juosta leis išvažiuoti greičiau. Kartu ruošiamės ir pačios šviesoforinės sankryžos pertvarkai, kur bus statomas dviejų lygių viadukas, iš esmės panaikinsiantis šviesoforą.
Kada galima tikėtis šio naujo viaduko statybų pradžios?
Esame pasiruošę darbus pradėti kitais metais. Viskas užtruko dėl teisinių reikalų ir privačių žemės sklypų – savininkai nesutiko perleisti infrastruktūrai reikalingos žemės sutarties pagrindu. Turime atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Tai trunka, bet procesas išjudėjęs ir šis mazgas bus išspręstas.
Benkunskas atsakė į kritiką dėl gatvių remontų
Užsiminėte apie 10 svarbių infrastruktūros pokyčių, skiriamų ir evakuacijai. Kokie tai projektai?
Per pastaruosius 8 metus Vilniuje atsirado papildomai 100 tūkst. automobilių, todėl turime gerinti pralaidumą. Tarp šių projektų yra nauji tiltai, iš kurių vienas jau baigiamas statyti, o Užvingio pėsčiųjų ir dviračių tiltas laukia kitais metais. Taip pat projektuojama Šiaurinė gatvė, Mykolo Lietuvio gatvė, sujungianti Vakarinį aplinkkelį su Molėtų plentu bei tas pats Gariūnų dviejų lygių viadukas. Šie projektai reikalauja pasiruošimo, projektavimo, o kartais ir miškų išmiškinimo. Komanda dirba, kad per ateinančius 4 metus šie objektai taptų veikiančia realybe.
O kaip bus su pastaraisiais metais susiaurintomis gatvėmis, kuriomis, kaip teigiama, sunkiai pravažiuoja gaisrinės ar greitoji pagalba?
Tai vis dar gyvas stereotipas, kurį noriu paneigti. Mano darbas paremtas gatvių platinimu ten, kur to reikia saugumui ir evakuacijai. Pavyzdžiui, Nemenčinės plente sutvarkėme daugiau nei 5 km atkarpą iki keturių eismo juostų.
Tas labai gerai, o kaip su siauromis gatvėmis?
Tai važiuokime toliau: Valakampių tiltą išplatinome nuo trijų iki keturių juostų, sutvarkėme evakuacijai svarbią Kareivių gatvę. Užsiimu platinimu, ne siaurinimu. Tos gatvės, kurios buvo tvarkytos ankstesnėse kadencijose, bus peržiūrėtos natūraliai per nusidėvėjimo prizmę, tačiau dabar visas dėmesys nukreiptas į „butelio kakliukų“ šalinimą.
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