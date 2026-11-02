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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Taminskas: Gariūnų nuovažai lėšų neskirta dėl kitų infrastruktūros prioritetų

2026-11-02 10:43 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 10:43
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Susisiekimo ministerijos vertinimu, Vilniaus miesto savivaldybės pradėtas išvažiavimo į magistralę A1 ties Gariūnais platinimas neišspręs visų šioje vietoje susidarančių spūsčių priežasčių, todėl valstybė prioritetą teikia kitiems infrastruktūros projektams. 

Jūras Taminskas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Susisiekimo ministerijos vertinimu, Vilniaus miesto savivaldybės pradėtas išvažiavimo į magistralę A1 ties Gariūnais platinimas neišspręs visų šioje vietoje susidarančių spūsčių priežasčių, todėl valstybė prioritetą teikia kitiems infrastruktūros projektams. 

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Susisiekimo ministras Juras Taminskas taip pat patvirtino, kad valstybė nefinansuos nei šių darbų, nei savivaldybės planuojamos dviejų lygių Gariūnų sankryžos įrengimo.

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„Susisiekimo ministerijos prioritetai šiuo laikotarpiu yra nukreipti į kritinę visos šalies infrastruktūrą. Šiai dienai turime 152 kritinius tiltus ir viadukus, iš kurių 55 turi svorio ar pločio ribojimus. Taip pat tvarkome ir didžiausius srautus turinčias automagistrales ir magistralinius kelius“, – Eltai perduotame komentare teigė J. Taminskas.

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„Svarbių transporto jungčių, objektų ir kelio ruožų, laukiančių savo tvarkymo eilės, yra tūkstančiai, tačiau ištekliai labai riboti“, – pažymėjo ministras.

Pasak jo, spūsčių problema ties Gariūnais yra gerokai platesnė nei vien išvažiavimo į magistralę A1 pralaidumas, todėl jai spręsti būtini kompleksiniai transporto mazgo pertvarkymo sprendimai.

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„Gariūnų išvažiavimas į A1 yra svarbi jungtis, tačiau eismo problemos šioje vietoje susijusios ne tik su nuovaža – jos apima platesnį transporto mazgą ir šviesoforais reguliuojamą Gariūnų–Paneriškių gatvių sankryžą“, – aiškino jis.

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Ministras teigė, kad vien nuovažos platinimas gali pagerinti eismo pralaidumą, tačiau nepašalins visų spūsčių priežasčių.

„Vien nuovažos platinimas gali pagerinti eismo pralaidumą, tačiau savaime neišspręs visų spūsčių priežasčių, todėl investicijos neatneš laukiamos naudos ir, tikėtina, ateityje vėl reikės sprendimų toje pačioje vietoje“, – nurodė J. Taminskas.

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Kaip skelbė ELTA, Vilniuje pradėti išvažiavimo iš sostinės Kauno link ties Gariūnais platinimo darbai. Maždaug 2 kilometrų ilgio ruože vietoje vienos eismo juostos bus įrengtos dvi, o projektui numatyta skirti iki 3 mln. eurų.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad savivaldybė dėl projekto ne kartą kreipėsi į Susisiekimo ministeriją ir bendrovę „Via Lietuva“, tačiau nesulaukusi valstybės finansavimo nusprendė darbus atlikti savo lėšomis.

Tuo metu J. Taminskas anksčiau teigė, kad savivaldybė pati prisidėjo prie spūsčių susidarymo, leisdama plėstis verslams Gariūnų teritorijoje.

Darbus planuojama atlikti per maždaug 2,5 mėnesio, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų jų pabaiga gali nusikelti į kitų metų pavasarį.

indeliai.lt

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