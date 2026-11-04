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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orų prognozė: ką artimiausioms dienoms žada sinoptikai?

2026-11-04 06:48 / šaltinis: Meteo.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: Meteo.lt / Publikavo:
2026-11-04 06:48
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Artimiausiomis dienomis orai bus įprastai rudeniški, rodo naujausia orų prognozė.

Artimiausiomis dienomis orai bus įprastai rudeniški, rodo naujausia orų prognozė.

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Trečiadienį Lietuvoje bus be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį, 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 0–5, vakariniame šalies pakraštyje 6–9 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių.

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Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių.

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Hidrologinė situacija

Lapkričio 3 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur iki 11 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nevėžyje ties Babtais – iki 41 cm, Nemune ties Lampėdžiais – iki 35 cm, Nemune ties Birštonu ir Darsūniškiu – iki 18 cm.

Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 7–12, ežeruose – 7–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.

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