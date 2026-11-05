Dalies mokestinių lengvatų gali nelikti? Ministras: „Mes detaliai perėjom per visą sąrašą“

„Kai kurių lengvatų svarstysime galbūt peržiūrėjimą. Tikrai yra labai daug prikurtų tų lengvatų ir yra galimybės peržiūrėti ir mes ketinam tai padaryti sekančiame susitikime“, – ketvirtadienį po valdančiųjų darbo grupės dėl kitų metų biudžeto projekto posėdžio Seime žurnalistams sakė T. Valys.
Finansų ministras: kai kurių lengvatų nuo kitų metų gali nelikti
Pasak ministro, įvairios lengvatos valstybei kainuoja apie 3,8 mlrd. eurų.
„Tiek per lengvatas netenkame į biudžetą, mes detaliai perėjom per visą sąrašą, žiūrėjom, kurias galėtume apsvarstyti. Jos (lengvatos – BNS) yra, mano nuomone, tikrai su pretenzija didele į peržiūrėjimą. Mes vien per tai netenkame į biudžetą beveik 4 proc. BVP“, – teigė ministras.
Socialdemokratas Algirdas Sysas žurnalistams teigė, kad iki kito posėdžio kitą antradienį Finansų ministerija turės paskaičiuoti kai kurių lengvatų peržiūros poveikį – kiek į biudžetą papildomai įplauktų lėšų jų atsisakius.
T. Valys, be to, sakė, kad iš didesnio vadinamojo cukraus mokesčio būtų surinkta papildomai apie 19–24 mln. eurų.
„Praeitą savaitę buvo jau apsispręsta. Nuo kitų metų (didės – BNS). Bendrai skaičiavome, kad galėtų papildomai surinkti į biudžetą apie 19–24 mln. eurų, bet vėl, palaukim antradienio, mes jau pilną paketą galėsim pakomentuoti“, – teigė ministras.
Pasak jo, mokesčio bazė nebus plečiama.
Seime praėjusių metų birželį nusprendė nuo 2026 metų akcizu apmokestinti nealkoholinius saldintus gėrimus, kurie turi pridėtinių cukrų.
Cukraus mokestis buvo Vyriausybės inicijuotos mokesčių pertvarkos dalis, priimtos siekiant didinti gynybos finansavimą.
Saldintiems gėrimams, kurių 100-te mililitrų yra 2,5–8 gramai cukraus, nustatytas 7,4 cento litrui tarifas, o jeigu cukraus yra daugiau nei 8 gramai – 21 cento tarifas.
1,05 euro už litrą, arba 4,3 euro už kilogramą tarifai taikomi gėrimų koncentratams.