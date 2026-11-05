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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dalies mokestinių lengvatų gali nelikti? Ministras: „Mes detaliai perėjom per visą sąrašą“

2026-11-05 18:14 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 18:14
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 Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad siekiant į biudžetą surinkti kuo daugiau pajamų nuo kitų metų gali būti atsisakyta kai kurių brangiai valstybei kainuojančių lengvatų arba jos būtų apkarpomos.

Taurimas Valys (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (34)

 Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad siekiant į biudžetą surinkti kuo daugiau pajamų nuo kitų metų gali būti atsisakyta kai kurių brangiai valstybei kainuojančių lengvatų arba jos būtų apkarpomos.

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„Kai kurių lengvatų svarstysime galbūt peržiūrėjimą. Tikrai yra labai daug prikurtų tų lengvatų ir yra galimybės peržiūrėti ir mes ketinam tai padaryti sekančiame susitikime“, – ketvirtadienį po valdančiųjų darbo grupės dėl kitų metų biudžeto projekto posėdžio Seime žurnalistams sakė T. Valys.

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Finansų ministras: kai kurių lengvatų nuo kitų metų gali nelikti

Pasak ministro, įvairios lengvatos valstybei kainuoja apie 3,8 mlrd. eurų.

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„Tiek per lengvatas netenkame į biudžetą, mes detaliai perėjom per visą sąrašą, žiūrėjom, kurias galėtume apsvarstyti. Jos (lengvatos – BNS) yra, mano nuomone, tikrai su pretenzija didele į peržiūrėjimą. Mes vien per tai netenkame į biudžetą beveik 4 proc. BVP“, – teigė ministras.

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Socialdemokratas Algirdas Sysas žurnalistams teigė, kad iki kito posėdžio kitą antradienį Finansų ministerija turės paskaičiuoti kai kurių lengvatų peržiūros poveikį – kiek į biudžetą papildomai įplauktų lėšų jų atsisakius. 

T. Valys, be to, sakė, kad  iš didesnio vadinamojo cukraus mokesčio būtų surinkta papildomai apie 19–24 mln. eurų. 

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„Praeitą savaitę buvo jau apsispręsta. Nuo kitų metų (didės – BNS). Bendrai skaičiavome, kad galėtų papildomai surinkti į biudžetą apie 19–24 mln. eurų, bet vėl, palaukim antradienio, mes jau pilną paketą galėsim pakomentuoti“, – teigė ministras.

Pasak jo, mokesčio bazė nebus plečiama.

Seime praėjusių metų birželį nusprendė nuo 2026 metų akcizu apmokestinti nealkoholinius saldintus gėrimus, kurie turi pridėtinių cukrų. 

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Cukraus mokestis buvo Vyriausybės inicijuotos mokesčių pertvarkos dalis, priimtos siekiant didinti gynybos finansavimą. 

Saldintiems gėrimams, kurių 100-te mililitrų yra 2,5–8 gramai cukraus, nustatytas 7,4 cento litrui tarifas, o jeigu cukraus yra daugiau nei 8 gramai – 21 cento tarifas.

1,05 euro už litrą, arba 4,3 euro už kilogramą tarifai taikomi gėrimų koncentratams.

indeliai.lt

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