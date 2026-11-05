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Tomilinas: progresinis lošimų mokestis biudžetą papildytų 36 mln. eurų

2026-11-05 18:29 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 18:29
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 Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas sako, kad trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė ketvirtadienį sutarė, kad azartiniams lošimams turėtų būti taikomas progresinis mokestis – tai leistų į biudžetą papildomai surinkti apie 36 mln. eurų.

Tomas Tomilinas (tv3.lt koliažas)

 Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas sako, kad trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė ketvirtadienį sutarė, kad azartiniams lošimams turėtų būti taikomas progresinis mokestis – tai leistų į biudžetą papildomai surinkti apie 36 mln. eurų.

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„Pagaliau mes nusprendėme būtent dėl progresinio, būtent azartiniams. Finansų ministerija baigia ruošti išvadą dėl mano teikto ir kolegų teikto įstatymo projekto. Viskas aišku, koks bus modelis. Dabar liko ten įrašyti kažkokius tarifus, skaičius ir mes turėsime 36 milijonus“, – žurnalistams po darbo grupės posėdžio ketvirtadienį sakė T. Tomilinas.

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„Viskas kaip ir paaiškėjo ir čia galima dėti pliusiuką ir eiti toliau per pasiūlymus“, – pridūrė jis. 

Pasak jo, kol kas neaišku, ar pavyks reikšmingai sumažinti valdžios sektoriaus deficitą. Tikimasi, kad ministerijos pateiks daugiau siūlymų kitą antradienį.

„Mes atėjom su 13 ar 14 pasiūlymų sąrašu, kaip papildyti biudžetą. Džiaugiuosi, kad koalicijos partneriai irgi atėjo su savo idėjomis papildomom, tai yra labai reikšminga. Mes darbo grupėje pradėjome kalbėti tą pačia kalba, skaičių kalba“, – teigė T. Tomilinas.

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Pasak jo, ketvirtadienį darbo grupė tarėsi tik dėl papildomų biudžeto pajamų, o kitą savaitę bus kalbama ir apie išlaidas.

Tuo metu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė sakė, kad vis dar laukiama papildomų Finansų ministerijos skaičiavimų dėl alkoholio ir tabako akcizų didinimo.

„Mes norime iš Finansų ministerijos skaičiavimų, kiek yra padidėjęs įperkamumas būtent alkoholio ir tabako, lyginant su ne tokio pirmo būtinumo prekėmis, tai tų skaičių mes labai laukiame, nes kad įperkamumas padidėjo, tai akivaizdu“, – žurnalistams sakė ji. 

indeliai.lt

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