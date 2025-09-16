Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Kruša, perkūnija – tik pradžia: Lietuvą užklups stichijų šėlsmas

2025-09-16 06:08 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-16 06:08

Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

3

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 15 d. šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas, vietomis, iki 95 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

