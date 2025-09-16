Kruša, perkūnija – tik pradžia: Lietuvą užklups stichijų šėlsmas

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 15 d. šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas, vietomis, iki 95 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
