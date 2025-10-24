Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdos valdžia dėl nemalonių kvapų prašo patikrinti dvi įmones

2025-10-24 11:33 / šaltinis: BNS
2025-10-24 11:33

Dėl Klaipėdos pietinėje dalyje jaučiamų nemalonių kvapų bei galimo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai miesto valdžia prašo aplinkosaugos institucijų neplanuotai patikrinti dvi neįvardijamas įmones, penktadienį pranešė savivaldybė.

Apžvalgos ratas Klaipėdoje (Vido Valinčiaus nuotr.)

Dėl Klaipėdos pietinėje dalyje jaučiamų nemalonių kvapų bei galimo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai miesto valdžia prašo aplinkosaugos institucijų neplanuotai patikrinti dvi neįvardijamas įmones, penktadienį pranešė savivaldybė.

REKLAMA
0

„Šiuo metu gauti gyventojų skundai siejami su dviem įmonėmis, tačiau kol institucijos oficialiai nepatvirtino pažeidimų, jų pavadinimų atskleisti negalime“, – BNS komentavo savivaldybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad jokia aplaidi veikla mieste negalima, todėl savivaldybė griežtai žiūri į situaciją ir reaguoja į kiekvieną gyventojų pranešimą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, jis pasirašė raštus Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prašydamas nedelsiant patikrinti kelias įmones, laikinai pastatyti mobilią oro kokybės tyrimų stotį šalia jų teritorijų.

REKLAMA

Anot pranešimo, savivaldybė įmonių atstovų paprašė įvertinti, ar jose galėjo būti technologinių procesų pažeidimų ar sutrikimų, taip pat pateikti informaciją apie kvapų emisijų mažinimo priemones.

Pasak Klaipėdos mero, abi įmonės tvirtina, jog keičia technologijas, dėl to gali būti juntamas padidėjusi nemalonių kvapų sklaida. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų