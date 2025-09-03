Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos uostas aiškinsis, kaip terminale kilo gaisras

2025-09-03 14:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 14:33

Klaipėdos uosto direkcija pradėjo aiškintis trečiadienio rytą viename uosto terminalų kilusio gaisro priežastis.

Klaipėdos uostas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Klaipėdos uosto direkcija pradėjo aiškintis trečiadienio rytą viename uosto terminalų kilusio gaisro priežastis.

0

„Uoste kilęs gaisras yra rimtas įvykis, kurį vertiname labai atsakingai. Dirbant kartu su tarnybomis bus nustatytos priežastys ir sustiprintos prevencinės priemonės. Atsiprašome visų, kam incidentas sukėlė nepatogumų, ir nuoširdžiai dėkojame Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, kurių dėka ugnis buvo operatyviai užgesinta, taip pat kitoms tarnyboms, prisidėjusiems prie sklandaus incidento suvaldymo“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie gaisrą viename iš terminalų ugniagesiams buvo pranešta trečiadienio rytą.

Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė apie 30 m aukščio kranas. Likviduoti gaisrą buvo pasitelktos gausios ugniagesių pajėgos – šešios automobilinės autocisternos, dvejos automobilinės kopėčios, taip pat išvykęs štabo automobilis.

Dėl galimos oro taršos uostamiesčio gyventojams išsiųsti trumpieji pranešimai.

