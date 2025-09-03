Klaipėdos uostas aiškinsis, kaip terminale kilo gaisras

„Uoste kilęs gaisras yra rimtas įvykis, kurį vertiname labai atsakingai. Dirbant kartu su tarnybomis bus nustatytos priežastys ir sustiprintos prevencinės priemonės. Atsiprašome visų, kam incidentas sukėlė nepatogumų, ir nuoširdžiai dėkojame Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, kurių dėka ugnis buvo operatyviai užgesinta, taip pat kitoms tarnyboms, prisidėjusiems prie sklandaus incidento suvaldymo“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.
Apie gaisrą viename iš terminalų ugniagesiams buvo pranešta trečiadienio rytą.
Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė apie 30 m aukščio kranas. Likviduoti gaisrą buvo pasitelktos gausios ugniagesių pajėgos – šešios automobilinės autocisternos, dvejos automobilinės kopėčios, taip pat išvykęs štabo automobilis.
Dėl galimos oro taršos uostamiesčio gyventojams išsiųsti trumpieji pranešimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!