Didelis gaisras Klaipėdos uosto terminale: gyventojai įspėti pranešimais

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, apie gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 7.23 val.
Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams, apie 30 m aukščio kranas degė atvira liepsna. Šiuo metu gaisrą gesina gausios ugniagesių pajėgos.
„Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos: šešios automobilinės autocisternos, dvejos automobilinės kopėčios, taip pat išvykęs štabo automobilis“, – Eltai sakė PAGD atstovė.
Taip pat, pasak jos, dėl galimos oro taršos uostamiesčio gyventojams išsiųsti trumpieji pranešimai.
