TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didelis gaisras Klaipėdos uosto terminale: gyventojai įspėti pranešimais

2025-09-03 08:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 08:53

Klaipėdos jūrų uosto krovos terminale trečiadienio rytą užsidegė 30 metrų aukščio kranas.

112 BNS Foto

Klaipėdos jūrų uosto krovos terminale trečiadienio rytą užsidegė 30 metrų aukščio kranas.

4

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, apie gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 7.23 val. 

Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams, apie 30 m aukščio kranas degė atvira liepsna. Šiuo metu gaisrą gesina gausios ugniagesių pajėgos.

„Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos: šešios automobilinės autocisternos, dvejos automobilinės kopėčios, taip pat išvykęs štabo automobilis“, – Eltai sakė PAGD atstovė. 

Taip pat, pasak jos, dėl galimos oro taršos uostamiesčio gyventojams išsiųsti trumpieji pranešimai.

