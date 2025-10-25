Klaipėdos teisme – itin kraupi byla, Anatolijus sako: „Kažkas bando mane „pakišti“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Bičiulį nužudė itin žiauriai
Į teismo salę Klaipėdoje lydimas dukters atvestas ypač žiauriu nusikaltimu kaltinamas 87-erių Anatolijus Trusovas, pravarde Pjūklas. Kone lygiai prieš metus spalį visą Lietuvą sukrėtė žinia, jog ryte tvarkydama aplinką, kiemsargė šalia daugiabučio laiptinės aptiko maišą.
Jame tik su apatiniais gulėjo vyro lavonas. Šiurpiausia, kad šiam buvo nupjautos kojos. Vėliau paaiškėjo, kad tai 88-nerių netoli gyvenęs senolis.
„Rado tetuką maiše. Bet nepasakė, kad be kojų. Iškvietė šunis ir šunys atvedė pas tą žmogų. Iš karto. Policija skambino į duris, jis ilgai neatidarė. Paskui atidarė“, – baisėjosi nužudytojo dukra Elena.
Iki žudiko durų atvedė ir labai ryškus kraujo pėdsakas. Jo pritaškyta visa laiptinė. Rūsyje pareigūnai aptiko nužudytojo drabužius. Sučiupę įtariamąjį policininkai ėmė ieškoti nužudytojo kojų, tačiau jų nerado iki šiol.
„Kojos buvo išmestos šiukšlyną. Greičiausiai į konteinerį. Mašina atvažiuoja ir sumala viską. Gal jis nespėjo pilnai. Viena buvo pilnai nupjauta, o kita iki šlaunies“, – sunkiai žodžius rinko nužudytojo dukra.
Kūną bandė paslėpti
Tikėtina, kad žudikas taip norėjo atsikratyti ir kūno. Tačiau jėgų užteko tik nutempti jį į apačią ir išmesti kojas.
„Būtų į konteinerį įmetęs, ko gero, būtume ir kūno neradę. Jei būtų pilnai susitvarkęs. Mes nebūtume jo neradę iš viso“, – svarstė nužudytojo dukra.
Maža to, prieš nupjaunat kojas, auka buvo ypač žiauriai subadyta.
„Buvo 49 dūriai. Aš nežinau. Aš pažiūrėjau, kaip jis dabar atrodo. Tetukas buvo aukštesni už jį. Žymiai“, – TV3 Žinioms pasakojo klaipėdietė.
Kaip pasakoja giminaičiai, lemtingąją naktį buvo skelbiami Seimo rinkimų rezultatai. Žudikas ir auka iš pradžių gėrė pas nužudytąjį, tada persikraustė į už poros namų esantį Pjūklo butą. Neaišku, dėl ko kilęs konfliktas, gal dėl tų pačių rinkimų rezultatų, baigėsi tragiškai. Vyrai tarpusavyje buvo pažįstami jau seniai, abu buvę jūreiviai.
„Jie susipažino „Norfoj“. Apsipirkti ten eidavo. Mano mama mirė nuo insulto ir jo žmona irgi mirė nuo insulto. Bet jie kartu eidavo arba į IKI, arba į „Norfą“ ir susipažino“, – apie tėvo draugą sakė žinojusi Elena.
O štai tik rusiškai kalbantis kaltinamasis pripažįsta, kad nužudytąjį pažinojo. Tačiau, kad jam ką nors padarė, kategoriškai neigia.
„Nieko aš nežudžiau. Nežinau, kodėl kaltina. Net neįsivaizduoju“, – iki šiol kaltę neigia 87-erių senolis.
Maža to, Pjūklas aiškina, kad nužudytojo net nebuvo jo namuose, o jis pats tą naktį miegojo.
„Kažkas bando mane „pakišti“. Neįsivaizduoju, kodėl“, – įtaria kaltinamasis.
Nuosprendžio kaltinamasis laukia laisvėje
Įtardama, kad šis gali pabėgti į Rusiją, kur gyvena jo vaikai, Klaipėdos apylinkės teismo tesėja leido Pjūklo pravardę gavusį vyrą suimti.
Suėmimas buvo pratęstas du kartus, tačiau paskutinį apskundė vyro advokatas ir aukštesnės instancijos teismas šiemet vasario 6-ąją įtariamąjį laukti teismo paleido į laisvę.
Vyras kaltinamas ypač žiauriu nužudymu ir palaikų išniekinimu. Maksimali įstatymo numatyta bausmė – kalėjimas iki gyvos galvos.
Nužudytojo dukros prašo ir 50 000 eurų neturtinės žalos.
