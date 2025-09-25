Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žmogžudystė Klaipėdoje: namuose nužudyta moteris, sulaikytas girtas įtariamasis

2025-09-25 07:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 07:50

Klaipėdoje, kaip įtariama, per konfliktą neblaivus vyras peiliu mirtinai sužalojo moterį.

Policija (nuotr. Elta)

Klaipėdoje, kaip įtariama, per konfliktą neblaivus vyras peiliu mirtinai sužalojo moterį.

0

Nusikaltimas įvykdytas trečiadienio vakarą, apie 17.39 val., Smiltelės gatvėje esančiuose namuose.

Neblaivus (2,47 prom.) 57 metų vyras peiliu sužalojo 70-ties metų moterį. Ji nuo  patirtų sužalojimų mirė. 

Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

