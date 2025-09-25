Žmogžudystė Klaipėdoje: namuose nužudyta moteris, sulaikytas girtas įtariamasis

Nusikaltimas įvykdytas trečiadienio vakarą, apie 17.39 val., Smiltelės gatvėje esančiuose namuose.
Neblaivus (2,47 prom.) 57 metų vyras peiliu sužalojo 70-ties metų moterį. Ji nuo patirtų sužalojimų mirė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
