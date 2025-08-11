Klaipėdos aplinkosaugininkai nustatė keturis neteisėtos žvejybos atvejus

Kaip pirmadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, šių patikrinimų metu konfiskuotos trys valtys, vienas statomas tinklas, šeši bučiukai ir 15 palaidinių.
Bendra žala žuvų ištekliams įvertinta 2,2 tūkst. eurų.
Pirmasis pranešimas gautas dėl neteisėtos Lynų žvejybos Prusalių tvenkinyje. Sugautas žuvis asmuo planavo perkelti į savo nuosavą kūdrą.
Už šį pažeidimą asmeniui gresia bauda iki 1,5 tūkst. eurų, taip pat apskaičiuota 300 eurų žala gamtai, kuri atlyginta iki administracinio protokolo surašymo.
Antrasis pažeidimas fiksuotas Skuodo tvenkinyje, kur pareigūnai užfiksavo du asmenis neteisėtai žvejojusius statomaisiais tinklais. Už šiuos pažeidimus buvo surašyti keturi administracinių nusižengimų protokolai, už kiekvieną gresia bauda iki 1,5 tūkst. eurų.
Dar vienas neteisėtos žvejybos atvejis nustatytas Plungės rajone. Žvejybos reido metu gautas pranešimas apie tris asmenis, gaudančius mažesnius nei leistino dydžio karpius ir vartojančius alkoholį.
Nustatyta kad iš trijų asmenų, vienas iš jų yra anksčiau teistas už sunkius nusikaltimus. Bandant užfiksuoti ir išmatuoti neleistinai pagautas žuvis, asmenys aktyviai priešinosi ir bandė žuvis paleisti atgal į vandens telkinį.
Už mėgėjiškos žvejybos taisyklių pažeidimus asmenims gresia bauda iki 90 eurų, be to, jie privalės atlyginti padarytą 1,9 tūkst. eurų žalą. Už teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymą gresia bauda iki 780 eurų, o už pareigūnų garbės ir orumo įžeidimą – bauda iki 300 eurų.
Kretingos rajone už nelegaliai pastatytas palaidines buvo nubaustas vienas asmuo. Nors žuvies jis nesugavo, bet už draudžiamų įrankių naudojimą jam gresia bauda iki 1,5 tūkst. eurų. Pažeidėjo plastikinė valtis ir visi įrankiai konfiskuoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!