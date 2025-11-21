Klaipėdiečiai nesupranta, kodėl iš šeimos buvo paimtas ir vėliau grąžintas naujagimis: „Taip nereikėtų daryti“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vaizdai, kuriuose matyti, kaip Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai iš tėvų Klaipėdos universiteto ligoninėje paima tik ką gimusį vaiką, prieš kelias dienas apskriejo visą Lietuvą. Jais ir iš anksto pasidarytomis išvadomis apie tarnybos veiksmus dalijosi ir Antanas Kandrotas Celofanas, ir jo aplinka. Andrejus Lobovas „Tik Toke“ net kvietė vaiką išnešantį vaiko teisių gynėją dvikovai.
Vaikas grąžintas šeimai
Tiesa, ketvirtadienį Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai atsitraukė ir mažylį sugrąžino mamai ir tėvui. Specialistai, kalbėję, esą vaikui su tėvais nesaugu ir dėl to jis išvežtas laikiniems globėjams, teisinosi ir vardijo, kas per mažiau nei savaitę pasikeitė.
„Vienas iš tų svarbių dalykų, kas pasikeitė, radome... Visų pirma, tai buvo labai svarbu dėl vaiko tėvo, dokumentų, dėl tėvystės nustatymo. Tai tikrai ta sąlyga yra išpildyta“, – situaciją komentuoja tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.
Antra sąlyga, kad porai su naujagimiu įsitrauks pagelbėti ir artimieji. Esą praėjusią savaitę nebuvo dar susitarimo, kad jie padės. Gelbės esą šeimai ir atvejo vadybos specialistai.
„Niekas nėra apsaugotas, kad tokios situacijos gali įvykti, ir psichologinė, ir emocinė būsena, gali būti, kad vaikelis ir anksčiau ateina, reikia laiko ir pasiruošti. Ir priemonėms, ir daiktams, reikia laiko ir gali būti kitos situacijos“, – teigia I. Skuodienė.
Skandalui rimstant, I. Skuodienė žada, kaip ir visais ankstesniais atvejais, analizuoti pavaldinių veiksmus. Ir nors atstovė sako, kad tarnyba veikia žaibiškai priimdama sprendimus, pati vadovė neskuba kritikuoti pavaldinių darbo.
„Aš neskubėčiau vertinti. Buvom susitelkę užmegzti ryšį, ieškoti kontakto, kaip rasti sprendimą, nes siekiame sprendimo nuo pat pirmadienio ryto, kaip spręsti tą situaciją“, – komentuoja I. Skuodienė.
Gyventojų vertinimas
Tiesa, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė viešai prabilo tik prabėgus kone savaitei po pasirodžiusios žinios apie vaiko paėmimą. Tuo metu klaipėdiečiai, stebintys situaciją jau ne pirmą dieną, pasigenda detalių, kas gi nutiko iš tikrųjų, kad iš mamos reikėjo paimti naujagimį:
„Labai keistai, reikėjo vietoje, man atrodo, viską tvarkyti. Žiūrėti. Kam atimti? Paskui vis tiek reikės grąžinti.“
„Aišku, iš pirmo žvilgsnio nefaina, bet taip nereikėtų daryti, ta diskusija tokia, kad niekas nieko nežino, bet teisia tą, kas paėmė.“
„Aš bandau pasitikėti institucijomis, bet nežinau, kas ten buvo, ar tėvai narkomanai, ar kas.“
O kas ir kaip ten buvo tiksliai, sužinoti nepavyksta. Vaiko tėvai su žiniasklaida nebendrauja.
