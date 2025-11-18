Kauno Aleksoto turgavietėje – nelegali egzotinių gyvūnų prekyba: paimta beveik 300 gyvūnų

Prekeivis tarnybai žinomas iš anksčiau. Pasak jos, pernai vyrui buvo sustabdytas leidimas verstis gyvūnų veisimu ir prekyba, tačiau asmuo neįsileisdavo atvykusių VMVT pareigūnų į patalpas. Šį kartą VMVT, padedant policijos pareigūnams, gyvūnų globos organizacijos atstovams, pavyko nelegalų gyvūnų prekiautoją sučiupti.
„Akivaizdžiausias signalas, kad gyvūnais prekiaujama nelegaliai yra tas, kad juos įsigyti buvo siūloma atviroje turgavietėje, kur prekyba augintiniais yra draudžiama. Besiruošiantieji įsigyti gyvūnėlį būtinai turi patikrinti, ar prekeivis legalus“, – pranešime cituojama VMVT Kauno apygardos priežiūros skyriaus patarėja Diana Jankauskienė.
Patikrinimo metu turguje iš prekeivio paimti pirmieji 54 įvairių rūšių graužikai ir paukščiai. Tarp jų – jūrų kiaulytės, degu, žiurkės, smiltpelės, Džiungarijos ir Sirijos žiurkėnai, taip pat agaporniai, nimfos, banguotosios ir kitos papūgos.
Pasak tarnybos, gavus teismo leidimą, patikrinimas buvo pratęstas ir prekeivio namuose, kur buvo rasta dar apie 170 graužikų ir 121 naminis paukštis.
„VMVT inspektoriai, jau turėdami teismo leidimą įeiti į nelegalaus veisėjo patalpas ir pasitelkę policiją, nuvyko į jo gyvenamąją vietą. Ten buvo rasta dar apie 291 gyvūnas: laikomi itin prastomis, žiauriomis sąlygomis, kurios neatitiko gyvūnų gerovės reikalavimų“, – nurodė D. Jankauskienė.
Visi gyvūnai paimti ir perduoti laikinajai globai.
