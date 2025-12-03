Kaune ir Vilniuje rengiamos žuvusio Belgijos kario išlydėtuvės

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), ryte kario palaikai bus išnešami iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijoje Kaune dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO tarptautinio bataliono ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kario atminimą pagerbti atvyks prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė.
Kaip skelbė BNS, Belgijos karys mirė šeštadienį. Jis mirtinus sužalojimus patyrė penktadienį šaudymo pratybų metu Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone.
