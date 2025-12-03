 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaune ir Vilniuje rengiamos žuvusio Belgijos kario išlydėtuvės

2025-12-03 06:19 / šaltinis: BNS
2025-12-03 06:19

Vilniuje ir Kaune trečiadienį atsisveikinama su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu.

Atnaujintas kelias į Pabradės poligoną – ir karinėms, ir civilinėms reikmėms (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniuje ir Kaune trečiadienį atsisveikinama su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu.

0

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), ryte kario palaikai bus išnešami iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje, vėliau laidotuvių procesija pajudės į tarptautinį Kauno oro uostą.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijoje Kaune dalyvaus oficialūs asmenys, rikiuotėje stovės Belgijos kontingento, NATO tarptautinio bataliono ir pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ būriai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose dalyvaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kario atminimą pagerbti atvyks prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė. 

Kaip skelbė BNS, Belgijos karys mirė šeštadienį. Jis mirtinus sužalojimus patyrė penktadienį šaudymo pratybų metu Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

