Linos mama ryžosi paaukoti savo palaikus mokslui: priežastis sugraudina ne vieną

Šių metų spalio 29-oji žymi pirmą kartą, kai Lietuvoje VU iniciatyva buvo pagarbiai ir oriai atsisveikinta su žmonėmis, kurie sutiko padovanoti savo kūnus mokslui ir prisidėti prie būsimų medikų rengimo.
Atsisveikinimas vyko VU Medicinos fakultete, o amžinojo poilsio velioniai atgulė Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams savo širdį ryžosi atverti atsisveikinime su mama Elena, sutikusia paaukoti savo kūną mokslui, dalyvavusi dukra Lina.
O apie šį reikšmingą žingsnį skaitytojams papasakojo Medicinos fakulteto dekanas, prof. dr. Dalius Jatužis.
Mama tikėjo, kad medicina turi tobulėti
Pokalbį Lina pradėjo nuo to, kad jos požiūris į kūno paaukojimą mokslui yra teigiamas ir ji tam pritaria.
Kaip pasakojo pašnekovė, prie tokio požiūrio stipriai prisidėjo jos mama Elena, su kuria atsisveikinime šiandien dalyvavo dukra.
„Žinote, tokia buvo mano mamos nuomonė. Ji anksčiau sakydavo: „O iš ko mokytis, jeigu niekas nesutiks ir nesiaukos?“ Aš taip mąsčiau, mąsčiau ir supratau, kad ji teisi“, – su šypsena mamą prisiminė pašnekovė.
Paprašius Linos šiek tiek daugiau prisiminti mamą ir pasidalinti keliais prisiminimais apie ją, ji tikino, kad jos mama visuomet buvo žmogus, kaip ir visi.
Vis tik, pasak pašnekovės, mama Elena visuomet buvo žingeidi, smalsi, o mokslas jai rūpėjo.
„Mano mama nebuvo baigusi didelių mokslų, bet visada buvo labai šviesaus proto. Ji vis žinių klausydavosi, tai knygą perskaitydavo.
Ji viską [apie palaikų paaukojimą mokslui] žinojo – kam reikia parašyti, paskambinti dėl kūno paaukojimo.
Aš pati tokio žingsnio iš jos tikrai nesitikėjau, bet mama sakė, kad medicina turi tobulėti, turi eiti į priekį“, – šiltais atsiminimais dalijosi Lina.
Mama įkvėpė Liną apsvarstyti kūno paaukojimo idėją
Nuo Linos mamos mirties dabar jau praėję dveji metai, tačiau atsisveikinimas įvyko tik dabar.
Pašnekovė atvira – šiandien ji išgyvena daug jausmų. Viena vertus, gera, kad galima oriai pagerbti mamą, tačiau, kita vertus, liūdna, nes brangiausio žmogaus – mamos – nebėra šalia.
„Paskutines minutes ir paskutines dienas tik aš pati mačiau mamą. Ji taip norėjo, kitiems artimiesiems uždraudė eiti į ligoninę.
Dabar nuo jos mirties praėjo du metai, bet man nėra lengva, nes vėl viskas iš naujo“, – susigraudino ji.
Kaip pasakojo Lina, nors ji norėjo anksčiau tinkamai palaidoti mamą, tačiau Elenos valia buvo atgulti amžinojo poilsio kartu su kitais kūnus mokslui paaukojusiems žmonėmis.
Pašnekovė neslėpė, kad toks tvirtas mamos žingsnis net ir ją pačią privertė susimąstyti. Lina sako, kad tokie pavyzdžiai įkvepia.
„Aš pati jau pasvarstau apie kūno paaukojimą, tik dar nesugalvoju, ar norėčiau padovanoti savo organus kitiems, ar mokslui.
Kol kas dar taip toli nemąsčiau, bet manau, kad gal ateityje irgi taip pasielgsiu“, – sakė ji.
27 žmonės – „tylieji mokytojai“
Naujienų portalui tv3.lt apie šios dienos svarbą taip pat sutiko papasakoti VU Medicinos fakulteto dekanas D. Jatužis.
Jis pasakojo, kad šie 27 žmonės, su kuriais šiandien buvo atsisveikinta, būsimiems medikams padovanojo neįkainojamą dovaną.
„Be abejonės, ši auka yra mūsų tyliųjų mokytojų pats geriausias mirtingumo įprasminimas“, – apie reikšmingą indėlį mokslui pasakojo jis.
Pasak dekano, nors šiais laikais studentai gali mokytis ne tik iš knygų ir lentelių, o taip pat iš kompiuterių ir stimuliatorių, vis tik tikro prisilietimo prie žmogaus kūno vertė – neįkainojama.
Prof. dr. D. Jatužis kalbėjo, kad medicina nėra tik apie teorines žinias ir anatomijos išmanymą, ji taip pat moko pagarbaus žvilgsnio į gyvybę.
„Tas prisilietimas prie žmogaus kūno, supratimas jo sandaros, viena vertus, yra be galo svarbus žinių įgijimo etapas, kita vertus, tai pati pirmoji žmogiškumo pamoka pradedant medicinos studijas.
Tokiu būdu būsimasis medikas gali suprasti auką, atnašavimą to, prie kurio jis prisiliečia, prie žmogaus kūno, prie trapumo ir tokiu būdu įgauna pirmą galimybę išmokti pagarbos, orumo ir supratimo, ką reiškia žmogaus kūnas“, – reikšme dalijosi jis.
Kai kurių velionių urnas saugojo 8 metus
Dekanas pokalbio metu taip pat atskleidė, kad surengti šį iškilmingą atsisveikinimą užtruko. Pasak jo, kasmet Medicinos fakultete urnų su savo kūnus mokslui po mirties sutikusių paaukoti žmonių pelenais vis daugėjo.
„Mes tik dabar galėjome surengti laidotuves, nes tie kūnai, 27 žmonės, kuriuos šiandien laidojome, su kuriais atsisveikinome, kaupėsi mūsų Medicinos fakultete jau eilę metų ir užtruko visi procesai, reglamentavimai, kada mes juos galėsime palaidoti.
Pats procesas užtruko maždaug aštuonerius metus, kol gavome, už ką esame labai dėkingi, vietą Antakalnio kapinėse“, – sakė prof. dr. D. Jatužis.
Pasiteiravus pašnekovo, ar ketinama periodiškai rengti mokslui savo kūnus paaukojusių žmonių laidotuves, jis atskleidė, kad tokių planų yra.
Dekanas aiškino, kad šiuo metu yra gauta kapavietė, kurioje ateityje bus galima sutalpinti daugiau nei 1 000 urnų.
„Laidojimo vieta yra pritaikyta, skirta ne tik tiems žmonėms, su kuriais šiandien atsisveikiname, tad ir ateityje galėsime ten su ta pačia pagarba, orumu, nustatytu periodiškumu atsisveikinti su žmonėmis, kurie mokslui paaukojo savo kūnus“, – teigė jis.
Savo kūną mokslui gali paaukoti kiekvienas
Medicinos fakulteto dekanas pridūrė, kad kiekvienais metais fakultetas sulaukia vis daugiau norinčiųjų prisidėti prie būsimų medikų rengimo.
Pasiteiravus jo apie norinčiųjų amžių, dekanas pasakojo, kad nustatytos ribos nėra, o mokslui savo kūnus norinčių aukoti žmonių amžius laviruoja.
„Sakyčiau, kad čia nėra amžiaus ribos, nėra ypatingo amžiaus tarpsnio, kuriame žmonės būtų linkę aukoti savo kūnus. Tai tikrai paties įvairiausio amžiaus žmonės“, – teigė jis.
O paklaustas, į ką reiktų kreiptis norint paaukoti savo kūną mokslui, prof. dr. D. Jatužis nurodė:
„Mūsų fakultete yra specialiai tam dedikuotas žmogus, kuris žino visas teisines procedūras, kaip tai apiforminama.
Žmogui pakanka kreiptis į Medicinos fakultetą ir mūsų žmonės tada tikrai tikslingai pagelbėja“, – sakė jis.
