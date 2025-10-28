Mirusiųjų kūnus šermenims ruošiantis Nerijus iš giminių visuomet tikisi išgirsti 6 žodžius: štai kokie jie

Naujienų portalui tv3.lt apie šią profesiją sutiko papasakoti laidojimo namų „Lakrima“ tanatopraktikas Nerijus Diečkus.
Jis atskleidė, kodėl pasirinko šią profesiją, kaip į ją sureagavo artimieji bei ką jam reiškia sunki diena darbe.
„Tanatopraktikas – tai specialistas, kuris profesionaliai paruošia mirusįjį šermenims, kad šis atrodytų oriai, tvarkingai ir estetiškai.
Tai labai atsakingas, jautrus ir pagarbos reikalaujantis darbas, kuriame būtini ne tik techniniai įgūdžiai, bet ir emocinė branda, empatija bei pagarba žmogui net po mirties“, – savo profesiją pristatė pašnekovas.
Šeimą pasirinkimas nustebino
Pirmiausia, N. Diečkus atskleidė, kaip jam pačiam kilo mintis pasirinkti tanatopraktiko darbą. Pasak jo, labiausiai jį traukė pagarbos motyvas tiek gyvam, tiek mirusiajam.
„Pasirinkau šią profesiją vedamas įsitikinimo, kad pagarba žmogui turi lydėti jį visais gyvenimo etapais – net ir po mirties.
Šis darbas reikalauja daug atsakomybės, stiprybės ir vidinės ramybės, bet kartu jis labai prasmingas“, – aiškino specialistas.
N. Diečkus aiškino, kad būtent prasmė yra jį vedantis „varikliukas“. Jo teigimu, paskutinysis atsisveikinimas su velioniu visuomet turėtų būti orus.
„Jaučiu, kad savo darbu prisidedu prie to, kad velionio artimieji galėtų oriai atsisveikinti su mylimu žmogumi. Man svarbu, kad šis atsisveikinimas būtų ne tik tvarkingas, bet ir kupinas pagarbos“, – teigė jis.
O tanatopraktiko pasiteiravus, kaip į tokią karjeros kryptį sureagavo šeima, jis neslėpė – nuostabos tikrai buvo.
Vis tik vėliau, pamačius, kad N. Diečkus šiame darbe jaučiasi it žuvis vandenyje, artimieji nurimo. Specialistas tikino, kad tuomet iš jų jautė stiprų palaikymą.
„Iš pradžių šeima nustebo – tai nėra įprasta profesija, ji reikalauja psichologinės stiprybės ir gebėjimo tvarkytis su sunkiomis emocijomis.
Vis tik pamatę, kiek daug šis darbas man reiškia ir kiek nuoširdžiai jam atsiduodu, jie mane visiškai palaikė.
Dabar jaučiu jų palaikymą ir supratimą – jie didžiuojasi, kad dirbu tokį prasmingą ir reikalingą darbą“, – pasidžiaugė jis.
Tenka dirbti net naktimis
Specialisto pasiteiravus, ką jis veikia darbe, pašnekovas aiškino, kad jam atitenka visi velionio paruošimo atsisveikinimui darbai.
Jis pasakojo, kad darbo principas yra paruošti velionį taip, kad jo paskutinė kelionė būtų ori.
„Mano pagrindinė atsakomybė – paruošti velionį atsisveikinimui su artimaisiais. Atlieku kūno higieninį sutvarkymą, aprengimą, balzamavimą ar kosmetinį atkūrimą, kad žmogus atrodytų oriai ir ramiai“, – sakė N. Diečkus.
O paklausus jo apie darbo laiką, specialistas prisipažino, kad jis nėra standartinis. Tanatopraktikas pasakojo, kad dirbti tenka ne tik dienos metu, tačiau, prireikus, taip pat ir naktimis.
„Darbo laikas nėra standartinis – pasitaiko, kad tenka dirbti ir naktimis ar savaitgaliais. Tokia yra šios profesijos specifika – turime būti pasiruošę padėti bet kuriuo paros metu“, – teigė jis.
Sunkiausia dirbti su jaunų žmonių kūnais
N. Diečkus pokalbio metu taip pat papasakojo apie tai, su kiek velionių jam tenka dirbti per dieną.
Pasak jo, mirtis – nenuspėjama, tad atėjus į darbą jis niekuomet nežino, kiek velionių reikės paruošti atsisveikinimui.
„Mes neskaičiuojame – kiekvienas atvejis yra unikalus ir reikalauja tokio pat dėmesio, pagarbos ir atsakomybės. Kartais tai būna vienas atvejis per dieną, o kartais – keli.
Darbo intensyvumas priklauso nuo situacijos, bet mūsų požiūris visada išlieka toks pats – kiekvienam žmogui skiriame tiek dėmesio, kiek reikia“, – apie technines subtilybes pasakojo jis.
O pasiteiravus, ką tanatopraktikui reiškia sunki diena darbe, jis paaiškino, kad sunkumas dažniausiai yra psichologinis.
N. Diečkus neslėpė, kad sudėtinga tuomet, kai tenka atsisveikinimui ruošti jaunus žmones arba kai artimieji netektį išgyvena itin sunkiai.
„Tokiais momentais svarbiausia išlaikyti susikaupimą, empatiją ir profesionalumą. Nors tai nelengva, būtent tokiose situacijose labiausiai jauti, kiek daug reiškia tavo darbas – kai padedi kitiems oriai atsisveikinti“, – apie didžiausią prasmės pojūtį pasakojo jis.
Pasirinkę šią profesiją joje lieka ilgam
N. Diečkaus pasiteiravus, kokie atvejai darbe jam yra labiausiai įsiminę, jis prisipažino, kad tie, kurie buvo sudėtingi.
Pasak jo, nėra paprasta atkurti žmogaus išvaizdą po sunkių traumų ar ligų, visa tai reikalauja ypatingai didelio atidumo.
„Didžiausias įvertinimas būna tada, kai artimieji tyliai pasako: „Atrodo taip, kaip mes jį prisimename.“
Tada supranti, kodėl šis darbas toks svarbus – jis suteikia artimiesiems galimybę oriai atsisveikinti su jiems brangiu žmogumi“, – šyptelėjo jis.
O paklaustas, ar jo darbe dažnai keičiasi kolegos, specialistas tikino, kad ne. Tanatopraktiko teigimu, į šį darbą žmonės ateina pasiruošę.
Taip pat jis pridėjo, kad turbūt šis darbas, taip pat, kaip ir dvasininkų ar medikų, reikalauja pašaukimo.
„Dažniausiai žmonės, pasirinkę šią profesiją, joje pasilieka ilgam. Tai nėra atsitiktinis darbas – jis reikalauja vidinės stiprybės, atsidavimo ir gebėjimo dirbti jautriomis sąlygomis.
Pokyčiai, žinoma, kartais vyksta, bet dažniausiai komandos nariai lieka ilgam, nes šis darbas reikalauja pašaukimo“, – paaiškino N. Diečkus.
Visuomenė ne visuomet žvelgia palankiai
Pokalbio pabaigoje pašnekovas įvardijo šio darbo privalumus ir trūkumus. Pats didžiausias privalumas, pasak jo, yra prasmė.
Taip pat, jo teigimu, šis darbas yra ramus ir stabilus, tinkamas atsakingiems žmonėms, visuomet reikalingas.
„Šiame darbe jauti, kad tavo darbas turi gilią žmogiškąją prasmę – padedi išlaikyti orumą net ir paskutinėje kelionėje.
Taip pat profesinė specializacija yra privalumas, nes tai reta ir specifinių žinių reikalaujanti sritis. Mes turime gerai išmanyti anatomiją, higieną bei chemiją.
Taip pat šio darbo tempas yra apgalvotas – jis tinka kruopštiems, atsakingiems žmonėms. Na, o taip pat šios paslaugos visuomet bus reikalingos“, – paaiškino jis.
Prabilus apie trūkumus, pašnekovas aiškino, kad šioje profesijoje, kaip ir visur kitur, jų yra.
Pasak jo, šis darbas yra emociškai sunkus, nes dažnai tenka susidurti su artimųjų netekties skausmu, o taip pat darbo laikas nėra reguliarus – tenka padirbėti net per šventes.
„Sudėtingi yra fiziniai ir techniniai aspektai – mes dirbame su kūnu ir cheminėmis medžiagomis, kurios reikalauja atsargumo.
Taip pat kartais susiduriame su neigiamu visuomenės požiūriu – yra nesupratimo ar nepatogumo kalbant apie šią profesiją.
Na, ir galiausiai vienatvė – darbas dažnai atliekamas tyliai, be daug bendravimo, tad reikia mėgti ramybę ir susikaupimą“, – užbaigė pokalbį jis.
