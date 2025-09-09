Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas: rengiamas bendras Baltijos šalių laiškas JAV Kongresui dėl tolimesnės paramos

2025-09-09 12:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 12:06

Paaiškėjus, kad Vašingtonas svarsto nutraukti finansinę karinę paramą Europos šalims, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šiuo metu Baltijos valstybių parlamentarai ketina išsiųsti bendrą laišką Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresui. Politiko teigimu, siekiama atkreipti dėmesį, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai skiriama parama yra naudinga ir patiems amerikiečiams.

Laurynas Kasčiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Paaiškėjus, kad Vašingtonas svarsto nutraukti finansinę karinę paramą Europos šalims, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šiuo metu Baltijos valstybių parlamentarai ketina išsiųsti bendrą laišką Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresui. Politiko teigimu, siekiama atkreipti dėmesį, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai skiriama parama yra naudinga ir patiems amerikiečiams.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes parengėme bendrą trijų Baltijos šalių parlamentarų laišką Kongreso vadovams, tiek komitetų vadovams, tiek viso parlamento vadovams, kur mes (...) dėkojame Amerikai už ilgametę paramą visai mūsų saugumo architektūrai“, – antradienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė L. Kasčiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip teigė L. Kasčiūnas, šį laišką ketina pasirašyti Baltijos šalių parlamentuose dirbančios valdančios bei opozicinės politinės jėgos.

REKLAMA

Kaip jau buvo skelbta, Krašto apsaugos ministerija (KAM) praeitą savaitę pranešė gavusi žinių iš Vašingtono, kad svarstoma nutraukti karinę finansinę paramą Europos šalims. Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pažymėjo, kad galutinį sprendimą vis tiek turi priimti Kongresas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. 

REKLAMA
REKLAMA

JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. 

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, šis sprendimas neturės įtakos JAV karių buvimui Lietuvoje. Taip pat akcentuojama, kad bus daromas vertinimas, kurioms programoms paramos nutraukimas turėtų įtakos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų