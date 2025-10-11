Kasčiūnas apie LSDP sprendimus dėl koalicijos ir Kultūros ministerijos: netoliaregiška

„Toks sprendimas yra iš esmės nieko nesprendžiantis ir netoliaregiškas. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesikeis, o absoliuti dauguma jo frakcijos narių Seime nėra pajėgūs veikti savarankiškai. Todėl provokacijos, skaldymas ir skandalai tik tęsis. R. Žemaitaitis nesikeis, nes tokia yra jo politinė strategija ir tikslas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.
„Šiandieninis LSDP sprendimas reiškia, kad socialdemokratai prisiims visą atsakomybę už būsimą chaosą ir suirutę valstybėje, kurią toliau kurs R. Žemaitaitis ir jo demagogai“, – pabrėžė jis.
TS-LKD lyderis priminė, kad jo vedama partija žadėjo socialdemokratams, esant poreikiui, remti LSDP mažumos Vyriausybę – jeigu koalicijoje neliks Remigijaus Žemaitaičio vedamų „aušriečių“.
„TS-LKD politinę paramą suteiktų nesiekdama jokių valdžios postų ar įtakos pasidalijimo – vien remdamasi išimtinai valstybės interesais“, – pakartojo jis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.
Kaip skelbta, kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra" nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
