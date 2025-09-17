Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas apie Žemaitaičio pareiškimus: Nausėda su teroristais nesidera

2025-09-17 16:13
2025-09-17 16:13

Nemuno aušrai“ nepateikiant naujų kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, o jos lyderiui grasinant palikti koaliciją, prezidento Gitano Nausėdos patarėjas sako, kad šalies vadovas terorizmui nepasiduos.

F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

5

Frederiko Jansono teigimu, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kalbos apie galimą opozicijos interpeliaciją krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei yra bandymas paimti įkaitais atskirus Vyriausybės narius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Opozicija, nors ir nepatenkinta gynybos ministre, kol kas tokius planus neigia.

„Ponas Žemaitaitis bando įkaitais paimti atskirus ministrus, savo paties koalicijos partnerių, – naujienų portalui „15min“ kalbėjo šalies vadovo atstovas. – Prezidentas su teroristais nesidera. Jeigu socialdemokratai linkę derėtis su teroristais, tai gali išbandyti ir tą kelią, bet prezidentas terorizmui nepasiduos.“

Šios savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda atmetė į minėtų ministerijų vadovus teiktų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras. Valstybės vadovas tuomet teigė nesantis tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.

Reaguodamas į šį šalies vadovo sprendimą R. Žemaitaitis pagrasino palikti valdančiąją daugumą, tačiau taip pat partija svarsto teikti ir naujus kandidatus.

Tuo metu šalies vadovas, anksčiau žadėjęs netvirtinti „Nemuno aušros“ narių ministrais, pareiškė galintis su jais susitikti ir įvertinti kompetencijas eiti Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų pareigas.

„Gerai, (...) jeigu vienintelis stabdys pateikti tinkamas ministrų kandidatūras yra „Nemuno aušros“ partinis bilietas – kaip bandoma pateikti, – tai gerai, (...) du atneškit, įvardinkit, kurie būtų tinkami“, – šalies vadovo poziciją aiškino patarėjas.

Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų, įskaitant ir „aušriečių“ deleguotą žemės ūkio ministrą Andrių Palionį.

