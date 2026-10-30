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Įvardijo Lietuvos patikimiausius visuomenės veikėjus: viršūnėje – Nausėda ir Žemaitaitis

2026-10-30 06:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 06:15
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Prezidentas Gitanas Nausėda ir partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis išlieka labiausiai patikimais įvardijamais visuomenės veikėjais, nors pasitikėjimas jais sumažėjo, rodo naujausia „Baltijos tyrimų“ apklausa.

Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda ir partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis išlieka labiausiai patikimais įvardijamais visuomenės veikėjais, nors pasitikėjimas jais sumažėjo, rodo naujausia „Baltijos tyrimų“ apklausa.

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Rugsėjį G. Nausėdą patikimiausiu visuomenės veikėju spontaniškai įvardijo 9,6 proc. respondentų (birželį – 12,4 proc.), R. Žemaitaitį – 8,2 proc. (birželį – 9 proc.).

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Apklausa: Nausėda ir Žemaitaitis išlieka patikimiausių visuomenės veikėjų sąrašo viršuje

Trečioje vietoje liko kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė – ją paminėjo 5,5 proc. respondentų (birželį – 5,7 proc.). Toliau rikiuojasi parlamentarai Ingrida Šimonytė – 5,3 proc. (birželį – 6,1 proc.), Ignas Vėgėlė – 4,3 proc. (birželį – 4,9 proc.) ir Laurynas Kasčiūnas – 4,1 proc. (birželį – 3,5 proc.).

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Tiek pat apklaustųjų – 4,1 proc. – paminėjo ir visuomenininką A. Tapiną (birželį – 7,6 proc.). Kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų įvardijo 3,7 proc. respondentų (birželį – 5,2 proc.), parlamentarus Vytautą Sinicą – 3,4 proc. (birželį – 1,8 proc.) ir Valių Ąžuolą – 3,2 proc. (birželį – 5,7 proc.).

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Vienuoliktoje vietoje liko ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius – jį paminėjo 2,8 proc. respondentų (birželį – 5,5 proc.).

Tarp 24 visuomenės veikėjų, kuriuos paminėjo bent 1 proc. apklaustųjų, pirmą kartą pateko vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas – jį įvardijo 1,8 proc. respondentų. Buvusią socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailskienę paminėjo mažiau nei 1 proc. apklaustųjų.

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30 proc. respondentų nurodė, kad nėra visuomenės veikėjų, kuriais jie labiausiai pasitikėtų, arba neatsakė į klausimą (birželį – 24 proc.).

Apklausos metu respondentų buvo prašoma patiems įvardyti visuomenės veikėjus, kuriais jie labiausiai pasitiki. Iš viso rugsėjį paminėti 104 visuomenės veikėjai (birželį – 110).

Apklausa vyko 2026 m. rugsėjo 23 – spalio 5 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 110 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. 

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