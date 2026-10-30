Įvardijo Lietuvos patikimiausius visuomenės veikėjus: viršūnėje – Nausėda ir Žemaitaitis

Rugsėjį G. Nausėdą patikimiausiu visuomenės veikėju spontaniškai įvardijo 9,6 proc. respondentų (birželį – 12,4 proc.), R. Žemaitaitį – 8,2 proc. (birželį – 9 proc.).
Apklausa: Nausėda ir Žemaitaitis išlieka patikimiausių visuomenės veikėjų sąrašo viršuje
Trečioje vietoje liko kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė – ją paminėjo 5,5 proc. respondentų (birželį – 5,7 proc.). Toliau rikiuojasi parlamentarai Ingrida Šimonytė – 5,3 proc. (birželį – 6,1 proc.), Ignas Vėgėlė – 4,3 proc. (birželį – 4,9 proc.) ir Laurynas Kasčiūnas – 4,1 proc. (birželį – 3,5 proc.).
Tiek pat apklaustųjų – 4,1 proc. – paminėjo ir visuomenininką A. Tapiną (birželį – 7,6 proc.). Kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų įvardijo 3,7 proc. respondentų (birželį – 5,2 proc.), parlamentarus Vytautą Sinicą – 3,4 proc. (birželį – 1,8 proc.) ir Valių Ąžuolą – 3,2 proc. (birželį – 5,7 proc.).
Vienuoliktoje vietoje liko ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius – jį paminėjo 2,8 proc. respondentų (birželį – 5,5 proc.).
Tarp 24 visuomenės veikėjų, kuriuos paminėjo bent 1 proc. apklaustųjų, pirmą kartą pateko vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas – jį įvardijo 1,8 proc. respondentų. Buvusią socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailskienę paminėjo mažiau nei 1 proc. apklaustųjų.
30 proc. respondentų nurodė, kad nėra visuomenės veikėjų, kuriais jie labiausiai pasitikėtų, arba neatsakė į klausimą (birželį – 24 proc.).
Apklausos metu respondentų buvo prašoma patiems įvardyti visuomenės veikėjus, kuriais jie labiausiai pasitiki. Iš viso rugsėjį paminėti 104 visuomenės veikėjai (birželį – 110).
Apklausa vyko 2026 m. rugsėjo 23 – spalio 5 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 110 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą.
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